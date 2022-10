El exalcalde de Muras, en la Audiencia: "No cometí ninguna irregularidad"

El exalcalde de Muras Isaam Alnagm Azzam defendió su inocencia a su llegada a la Audiencia Provincial de Lugo, donde desde este martes es juzgado por presuntas irregularidades en contrataciones.

El Ministerio Fiscal lo considera autor de un delito continuado de prevaricación y pide que sea inhabilitado para empleo o cargo público durante 15 años por una docena de contratos temporales entre 2012 y 2015 que, según Fiscalía, se realizaron sin seguir los procedimientos reglados para la selección de personal.

"Estuve 26 años como médico y 24 como alcalde y creo que todo el mundo me está agradecido menos un personaje que no sé por qué odia tanto a los demás", dijo el exregidor del PP.

"No sé que he hecho yo, yo no he hecho nada, absolutamente nada. No cometí ninguna irregularidad", abundó, antes de explicar que "en Muras hay poca gente y empleábamos a todos". "Lo decía Manuel Fraga: el desempleo en Muras es cero", añadió Alnagm, quien está seguro de que hay "al 200% hay motivación política". "Que estén tranquilos; no vuelvo a la política aunque me maten", zanjó antes de entrar al juicio.

El exregidor de Muras ya fue condenado por injurias hacia su sucesor, Manuel Requeijo, en 2016, y fue juzgado en 2021 por prevaricación, en esa ocasión por firmar resoluciones en materia urbanística que beneficiaban a su mujer, aunque finalmente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Lugo.