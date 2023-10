El cura de Momán muestra su apoyo a Palestina y pide borrar el nombre de Israel de la liturgia

Luís Ángel Rodríguez Patiño, cura de Momán, en Xermade, y Labrada, en Guitiriz, se posicionó este domingo al lado del pueblo palestino en medio del conflicto que se libra en Oriente Próximo.

El párroco pide retirar las referencias a Israel de la liturgia "por matar e violar os dereitos humanos" a raíz de los "bombardeos indiscriminados" contra Gaza en los que murieron decenas de civiles.

"Eu Luís Angel Rodriguez, en calidade de cura-párroco, pido suprimir a palabra Israel das celebracións eucarísticas, en repulsa polas actuacións do Estado sionista". Rodríguez Patiño explica que el nombre de Israel procede de un pasaje bíblico en el que el patriarca Jacob, tras luchar toda la noche contra un misterioso adversario y vencerlo, provocó la admiración del mensajero divino, que lo bendijo y le cambió su nombre por el de Yisra'el, es decir, "el que lucha con Dios". Por ello, las tribus que se reconocieron como descendientes de Jacob se llamaron hijos de Israel o israelitas.

"Aínda que esta sexa a súa acepción e non teña nada que ver co Israel que mata e viola os dereitos humanos, todos os sacerdotes que non queiran ferir aos fillos de Deus que aman a paz e que respectan a autodeterminación do pobo palestino non deberían mencionar a palabra Israel nas súas celebracións", expone el párroco de Momán, quien recuerda que otros curas hicieron acciones similares en relación con la violencia de género y el machismo.

Rodríguez Patiño se manifiesta así "en defensa do pobo palestino –non de Hamas– y apoya un boicot a los productos israelís. Su comunicado concluye de la siguiente manera: "Xesús naceu en Belén (Palestina), creceu en Nazaret (Palestina) e morreu en Xerusalén (Palestina).