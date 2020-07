El Concello pontés cierra la Fraga hasta el 25 para evitar aglomeraciones

El Concello de As Pontes, con el objetivo de evitar las aglomeraciones e impedir la propagación del Covid-19, ha procedido a cerrar con vallas la Fraga desde hoy hasta el sábado 25, las fechas en las que se celebraría la popular romería pontesa.

Desde el Concello explican que toman esta medida "con carácter preventivo" para "velar pola saúde da veciñanza e evitar calquera tipo de concentración nun espazo público municipal que poida provocar un rebrote na vila".

El edil de participación ciudadana, José Ramón Alonso, recuerda que "a pandemia non pasou, hai máis de 100 brotes activos en España, un moi preto do noso concello, polo que debemos ser responsables e extremar as precaucións e contribuír ao cumprimento das normas sanitarias".

El Concello, además, tiene en marcha un dispositivo de seguridad para estas fechas.