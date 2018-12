El auditorio Alovi acoge la cuarta edición de ‘As Pontes, as nosas mulleres’

"Cada unha de vós é un exemplo para as novas xeracións. Amosádesnos que é posible situar a muller no lugar que lle corresponde. Encarnades o traballo e a loita, formades parte do noso acervo colectivo e sodes unha auténtica lección de vida para todos". Con esta frase, la edila de empleo, Ana Pena, resumió a la perfección el sentimiento colectivo que se respiró en la gala 'As Pontes, as nosas mulleres', que logró como pocas veces abarrotar el auditorio Alovi.

La actividad, promovida por el Concello pontés y que cumplió su cuarta edición, buscó un año más ensalzar desde el cariño y el reconocimiento la trayectoria vital y profesional de 14 de sus vecinas, escogidas por otras tantas entidades vecinales, para situarlas, como dijo el regidor, Valentín González Formoso, "como as artífices do cambio da nosa sociedade".

El alcalde recordó que ellas "e moitas outras que están entre o público ou que xa foron homenaxeadas en anos anteriores" contribuyeron "coa súa traxectoria persoal e profesional ao desenvolvemento local dunha vila que non pode máis que darlles as grazas".

Antonia Permuy Filgueiras (Asociación Amas de Casa), Aurora Dopico López (A Veiga da Areosa), Carmen Rego López (Lembranza da Vila), Dolores Pena Fernández (Virxe do Pino de Saa), Fidelina Graña Pico (A Cuíña), Hipólita Cascudo Carbarcos (Raíces de Goente), María Isabel Fernández Ramos (Vincallo-Cal da Avelaíña), María Isabel Tre Zapata (Beira do Eume), María Josefa Ramos Martínez (Viúvas María Magdalena), María Luz Cabaleiro Gabeiras (A Magdalena), María Pérez Corral (Encoro da Ribeira), Marina González López (Painceiras-Ribadeume-Bermui), Olga Seijido Santalla (Focapa) y Pilar Murado Rivas (Mulleres Rurais de Pontoibo) fueron las protagonistas de un acto que arrancó con una charla-café en la que pudieron intercambiar confidencias e inquietudes.

Sus historias de vida han sido plasmadas, por Manuela Vilaboy y Marisol Souto, en el libro A historia das nosas mulleres

Ese encuentro más íntimo precedió a la multitudinaria gala en la que se repasaron algunos momentos importantes de sus vidas, a través de pequeñas piezas audiovisuales, que arrancaron sonrisas y lágrimas entre los presentes.

En los vídeos, las mujeres relataron a Manuela Vilaboy y Marisol Souto -encargadas de entrevistar a las 14 protagonistas- sus vivencias, dificultades a las que tuvieron que hacer frente, decisiones vitales como emigrar, sus fiestas o ferias preferidas o lo mucho que disfrutan ahora de su tiempo de ocio después de toda una vida de sacrificios.

Esas y otras historias conforman el pasado vital de estas 14 mujeres -y de muchas otras- que vivieron tiempos complicados y convulsos, pero que nunca han perdido la sonrisa ni el buen ánimo.

Sus vidas han quedado plasmadas en el libro A historia das nosas mulleres, con el que el Concello quiso agasajarlas, y en el que las nuevas generaciones de ponteses tendrán un referente en el que mirarse.