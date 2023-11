Einsa Print, con un Ere de despido a trabajadores en As Pontes, recibió dos millones en apoyos de la Xunta

Einsa Print, con un Ere de despido a trabajadores en el municipio de As Pontes, recibió dos millones de euros en apoyos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

De ello ha informado la directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, en respuesta a una pregunta del BNG en la Comisión de Industria, en donde ha expuesto que esos créditos por dos millones de euros "fueron devueltos" y "no consta ninguna deuda" con la Xunta.

No obstante, asegura que las ayudas a Einsa Print son de "hace muchísimo tiempo", pues la última resolución data de 2010 y las últimas subvenciones pedidas por la empresa "no se concedieron" por no cumplir los requisitos.

Asimismo, Mancha ha explicado que las ayudas que se dieron a la compañía de artes gráficas tenían como contraprestación el mantenimiento del empleo, pero ese plazo "terminó". "En principio, cumplió por el dinero público que pudo recibir", afirma.

"Forzar la máquina"

El diputado Ramón Fernández Alfonzo (BNG) ha denunciado que la Xunta es "corresponsable por omisión" del despido de estos trabajadores de Einsa Print. Llama al Gobierno gallego a "forzar la máquina para paralizar el Ere", de forma que se negocio un Erte temporal mientras no se puede recolocar a los empleados en nuevos proyectos.

También censura Fernández Alfonzo que, cuatro años después anunciarse cierre de la térmica, "no hay un plan industrial para As Pontes" y la Xunta destina un presupuesto de "cero euros" a este municipio en 2024.

Al respecto, Elena Mancha ha dejado claro que la normativa "no prevé en ningún modo" la posibilidad de paralización de un Ere, salvo que haya mala fe. "No podemos forzar la máquina ni hacer nada de eso porque la ley lo impide", incide, ya que la empresa podría pedir "responsabilidad penal, administrativa o patrimonial".

Desmantelamiento de la térmica

También se ha referido la directora xeral de Relacións Laborais a que esta mañana han mantenido una reunión con Endesa en la que se ha abordado el plan de desmantelamiento de la central de As Pontes, que se prevé empezar en "tres o cuatro meses".

Lamenta que la transición "no fue demasiado justa" porque no prevé apoyo extra del Estado durante esos meses en los que los empleados deberán ir al paro mientras no comienza el desmantelamiento.

Apunta que en un caso similar en Portugal los trabajadores "tiene unas becas" mientras está en formación y no pueden trabajar, lo que contrasta con lo que sucede en As Pontes.

Elena Mancha reflexiona acerca de que "quizá" el desmantelamiento de la térmica "pueda suponer más puestos de trabajo" que una actividad normal industrial.