Einsa anuncia que habrá despidos en la planta de impresión pontesa

La empresa de impresión, encuadernación y logística del sector editorial Einsa, asentada en el polígono industrial de Penapurreira, en As Pontes, desde el año 1998, acaba de anunciar que presentará un Ere de extinción, aunque por el momento no ha concretado a cuántos trabajadores afectará.

La dirección de Einsa, tal y como explican desde los sindicatos, solo informó al comité de empresa, en una reunión celebrada en Santiago a la que asistieron el director de recursos humanos de la empresa y dos abogados, de que los despidos afectarán a la planta de As Pontes de Einsa Print, donde actualmente están 227 personas en la plantilla, y a las oficinas de Madrid, donde hay otros 15 trabajadores.

"A empresa non quixo concretar o número de traballadores e traballadoras afectadas, nin en qué medida afectará a cada un dos centros. Limitouse a expoñer de xeito resumido o descenso de carga de traballo nos últimos anos e o estado xeral do sector das artes gráficas, xustificando o Ere nestes dous factores", explican desde el comité de empresa de Einsa Print.

El comité de empresa está a la espera de recibir la documentación relativa al Ere, la cual la empresa entregará el 30

La dirección de la empresa les comunicó que "a máis tardar" la comisión negociadora del Ere debe estar constituida antes del próximo jueves, día 26, para comenzar el periodo de consultas el lunes siguiente, día 30, "data na que a empresa fará entrega da documentación relativa ao Ere".

Desde el comité de empresa critican «a falta de datos concretos» y hacen hincapié en la necesidad de "coñecer a documentación do expediente" para poder valorar la situación, pero las expectativas no son muy positivas y ya se habla de que pueden estar en juego muchos puestos de trabajo.

Los sindicatos también critican que "Einsa pretende que as reunións se celebren en Santiago de Compostela ou no seu defecto en Madrid", y exigen que se hagan en As Pontes. "A empresa negouse con rotundidade á nosa petición", dicen desde el comité, al tiempo que defienden que sería lo más lógico, "tendo en conta que é o centro de traballo con maior número de traballadores e traballadoras". "Entendemos que afastar o lugar das negociacións da planta é unha estratexia da dirección para tentar minimizar e dificultar a resposta do conxunto do persoal aos despedimentos", dicen.

"O comité oponse a calquera medida que supoña unha reducción do emprego nas Pontes, máis cando este cadro de persoal xa ten soportado todo tipo de ataques aos seus dereitos", concluyen.

Einsa, conocida por la impresión de las Páginas Amarillas, fue una de las primeras empresas en asentarse en As Pontes a través del Plan de Desenvolvemento Económico Industrial que impulsaron Endesa y la Xunta para tratar de minimizar el impacto en la localidad del cierre de la mina en 2007.