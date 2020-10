El Anpa de la Escola de Educación Infantil (EEI) de Vilalba lamenta que el centro no pueda contar con servicio de comedor para el próximo mes de noviembre, tal y como estaba previsto, debido a que aún no está firmado el convenio entre la Xunta de Galicia y el Concello para ponerlo en marcha. Desde la asociación tildan la situación de "triste realidade".

"Unha vez máis incúmprese outro compromiso municipal respecto á nosa escola", apuntan, al tiempo que resaltan que este retraso en el inicio de un servicio cuya carencia "deixa desatendidas" a las familias más vulnerables, "resulta sorprendente se consideramos que todas as administracións implicadas estaban a favor da súa posta en marcha".

Además, aseguran ser conscientes de las "dificultades actuais das familias en materia de conciliación" por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, así como de la "insuficiente resposta" por parte de las entidades competentes «e, en especial, desde o Concello de Vilalba", al que achacan otras "contas pendentes", tales como la insuficiente dotación económica de las subvenciones para la conciliación y la ausencia del servicio de Madrugadores.

La asociación advierte que continuarán demandando "feitos e non soamente boas palabras" y añaden que la actual situación no debería ser una "escusa" para dejar de lado la prestación de este y otros servicios, sino que «é cando as administracións deberían redobrar os seus esforzos para contribuír ao equilibrio entre a vida familiar e laboral», concluyen.

CASI 50 PLAZAS. En el pasado mes de julio se anunciaba que el Concello gestionaría de forma directa el comedor de la EEI, la cual se pondría en marcha en el curso 2020-2021 con 49 plazas.

Así mismo, el coste del servicio asciende, tal y como se informó, a 50.000 euros anuales sufragados por la Xunta a través de un convenio con el gobierno local y las familias aportarían una parte, o no, en función de su renta.