La educación en el medio rural une a dos colegios de A Pastoriza y Zaragoza

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha reconocido el proyecto Sostenibilidad, salud y deporte en el medio rural, puesto en marcha por el Ceip O Salvador de A Pastoriza, con la implicación de sus 92 alumnos, y el CRA (Colegio Rural Agrupado) Bajo Gállego de Leciñena (Zaragoza), que suma 151 entre los tres centros que lo integran.

"Vimos que existía a convocatoria, pensamos que podía ser interesante, entramos nun foro con axentes do ministerio e outros centros onde se debatían propostas e vimos que as ideas deles e as nosas coincidían", explican los coordinadores del proyecto en el Ceip O Salvador Jacobo Rodríguez y María Teijeiro sobre los inicios de un trabajo bienal que se centrará en la sostenibilidad, la vida saludable y el deporte.

"Parécenos moi intersante para compartir experiencias e recursos pedagóxicos, ver distintas formas de traballar, profundizar noutras culturas, darlle un pulo ao rural e tamén coñecer formas diferentes de vivir neste", resumen.

Ambos colegios trabajan ahora en el desarrollo su programación -impulsan un proyecto común y otro propio de cada centro-, que se prolongará hasta finalizar el curso en 2022-2023 e incluye videoconferencias mensuales y un intercambio de visitas. Así, docentes chairegos viajarán a Leciñena y viceversa, mientras que en junio será el alumnado de quinto y sexto de primaria del Bajo Gállego el que acuda a A Pastoriza y disfrute de un amplio programa de actividades con visitas a los castro de Saa y Viladonga o a la muralla de Lugo. Los escolares de 5º y 6º de O Salvador también viajarán a Zaragoza, pero lo harán en 2023.

En lo tocante a las actividades previstas, este curso tratarán de superar el Desafío Moncayo leyendo, un reto en el que quieren implicar a toda la comunidad educativa y a los vecinos. Cada libro suma un metro, con el fin de alcanzar la cima, a 2.314 metros de altitud. Y el próximo curso tocará Pena Trevinca (2.127 metros).

También quieren crear un huerto propio -intercambiando información sobre especies y cultivos-, impulsar el compostaje o promover ecorrutas por el municipio, fomentando la limpieza de espacios naturales y recreativos o la señalización y divulgación de estas áreas. Además, prevén plantear retos cooperativos mensuales o sumarse al plan Piva (Programa de Impulso de la Vida Activa) que se lleva a cabo en Aragón.

Ideas inclusivas e innovadoras

Además de la iniciativa del Ceip O Salvador y el CRA Bajo Gállego, el Ministerio de Educación ha reconocido en esta convocatoria otros 29 proyectos puestos en marcha por agrupaciones de un total de 103 centros públicos (105 en total), a través de los que se busca promover la inclusión y la innovación educativas.



Participan entre dos y ocho centros de distintas comunidades autónomas. O Salvador es el único de Lugo y hay tres de A Coruña.



Un millón de euros es el importe total de los reconocimientos, con un máximo de 10.800 euros por centro.