Educación en nove espazos

"O instituto participa dende o curso pasado nun proxecto de formación do profesorado e un dos obxectivos é mellorar a xestión do espazo como un axente educativo, creando espazos de socialización e que cada neno poida usarlos", explica a profesora Susana Vázquez Regueiro sobre un proxecto que está a dar os primeiros pasos no IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz co propósito final de "empoderar os alumnos e que vexan que se ten en conta o que eles queren".

"Esperamos que sexa o comezo dunha nova etapa", desexa a docente sobre unha iniciativa que onte converteu o centro educativo nunha fervenza de propostas que involucrou os máis dun cento de estudantes de segundo, terceiro e cuarto de secundaria e de FP básica no deseño de cada un dos nove espazos previstos, xunto con varias das súas familias e unha vintena de profesores.

"Tiñamos claro que queriamos involucrar as familias neste proxecto, que teñan presenza no centro é importante, e estamos moi contentos coa resposta, pois todas as que convocamos viñeron", valora Susana, que explica que en todo o proceso están a ter o apoio da formadora Gey Lagar, creadora de Patios y Parques Dinámicos, unha iniciativa que funciona a nivel nacional.

Lagar estivo onte todo o día no IES, primeiro colaborando cos distintos grupo de traballo que propuxeron a configuración do deseño de cada un dos nove espazos e despois impartindo unha sesión para os estudantes de primeiro de secundaria sobre o deseño universal da aprendizaxe. Para rematar a xornada, na sesión vespertina analizouse o labor feito durante a mañá e poder así comezar a tomar decisións sobre cada un destes futuros puntos de encontro.

As localizacións están elixidas e os esbozos feitos, polo que agora tocará poñelos en marcha. Susana Vázquez explica que aínda que nos inicios estarán máis guiados, o obxectivo de cara ao futuro é que sexan os propios alumnos os que os xestionen e teñan autonomía para empregar todo o material que terán á súa disposición. "Non teñen que funcionar todos os días, pero si que poidan usalos para desenvolver accións que respondan aos seus intereses", di Susana.

E cales serán eses nove espazos definidos por consenso? O máis avanzado é o da Natureza, pois xa conta con equipamento, coma o invernadoiro. Nun patio traseiro estará Creadores; na biblioteca asentaranse os de Audiovisual e Arredor das Palabras; haberá un Foro da Comunidade na sala de xuntas e, na entrada, o espazo para compartir En Tempo Real. A zona de Xogos estará no primeiro andar, igual que a Aula da Calma e Mediadores.