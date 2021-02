Educación destinará 600.000 euros a realizar mejoras en el Ceip de Begonte

La Consellería de Cultura, Educación e Universidade prevé invertir un total de 600.000 euros en la reforma integral del Ceip Virxe do Corpiño de Begonte, según avanzan desde el Concello tras una reunión del alcalde, José Ulla, con el conselleiro Román Rodríguez.

La intervención en las instalaciones seguirá la estela de los proyectos de mejora de eficiencia energética en centros educativos por los que la Xunta lleva varios años apostando, y de los que ya se han beneficiado otros colegios chairegos, como el Ceip Lagostelle de Guitiriz o el Veleiro Docampo de Castro. Así, a falta de definir acciones concretas adaptadas al centro, la actuación incluirá la mejora del aislamiento o el pintado y acondicionamiento de las aulas.

El gobierno local ha mostrado su satisfacción "por esta importante inxección económica" que Rodríguez le confirmó a Ulla en un encuentro celebrado en Santiago que buscaba concretar actuaciones en el marco del proyecto que impulsa el Concello de Begonte para centralizar los recursos educativos en el Ceip Virxe do Corpiño, transformando el colegio de Baamonde en un conservatorio de música, dotado de auditorio, vinculado al proyecto Músico Crisanto que comparten Begonte, Rábade y Outeiro de Rei.

"No canto de ter dous colexios con débil matrícula, Begonte terá un colexio fortalecido, que pola calidade do seu ensino atraerá matriculación doutras zonas", precisó Ulla, que recordó que el incremento de alumnado que se prevé en el Virxe do Corpiño —ahora tiene cerca de 70 escolares—, junto con la reforma y modernización del centro, permitirá desdoblar aulas y reforzar la plantilla de profesorado.

"Deste xeito, amplíase a oferta educativa ao tempo que se garanten todos os servizos", asegura el regidor begontés, que avanza que en el plazo de matrícula que Educación abre ahora de cara al curso 2021-2022 ya solo se contemplará la opción de inscribirse en el Ceip Virxe do Corpiño.

Ulla incidió en que la treintena de alumnos que ahora estudian en Baamonde, incluso los de otros municipios, "seguirán a ter no colexio de Begonte os mesmos servizos de comedor e de transporte escolar que na actualidade", pudiendo beneficiarse de otros programas, como el Madrugadores.