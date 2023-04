Educación con conciencia do rural

"Tiña matrícula feita en Lugo, e cando meu pai se decatou de que ía haber instituto en Meira bulimos a cancelala", explica Rubén Pol, actual xefe de estudos e un dos primeiros alumnos do IES Pedregal de Irimia. E é que o destino da maioría de mozos e mozas de Meira e dos arredores, ao rematar EGB, era a capital provincial, ao non ter onde seguir estudando preto. Esa lembranza de Rubén é do ano 1982, o mesmo no que se creou o centro educativo no que dá clases de Xeografía e Historia.

A iniciativa partiu do Concello, tal como recorda Chus Maseda, primeira directora, posto que lle ofreceron nunha xuntanza onde trataron a necesidade de abrir un instituto, sendo este o primeiro paso para a súa creación.

Chus Maseda, primeira directora do IES Pedregal de Irimia. EP

"Comezou todo con preto de 60 alumnos, despois de que eu fose anunciando e facendo propaganda por colexios e máis lugares para que a xente o soubese", explica Maseda, á vez que apunta que os primeiros anos empregaban aulas libres do Concello para dar alí as clases.

A primeira directora do centro concreta que as condicións nas que comezaron eran "moi humildes, pero con moita ilusión, e co apoio da xente do pobo e do Concello, que nos axudaron moito en todo momento, recoñeceron sempre o noso labor e alegráronse do crecemento do centro".

Unha saída ao Camiño de Santiago. EP

"Recordo que ximnasia faciámola en aulas baleiras no inverno, e polo pobo no verán, correndo ata o campo de fútbol, onde si que había un pavillón de grava, ou xogando ao voleibol empregando o enreixado da reitoral como rede", di Rubén Pol, rememorando aventuras daquela época.

Dende aquela foi medrando e evolucionando, con cambios significativos como o de localización –o edificio actual data de 1986–, ou os dous de nome. O primeiro, en 1991, cando o Instituto de Bacharelato Mixto de Meira pasou a ser Instituto de Ensino Secundario Profesional de Meira. O segundo, en 1996, foi xa ao actual.

Rubén Pol, exalumno e xefe de estudos do IES Pedregal de Irimia. EP

O actual director do centro, Mario Outeiro, apunta que "o lugar elixido para darlle nome ao centro representa a todos os veciños meiregos e á vila en xeral, ademais de ser moi característico da zona, e coido que foi iso o que motivou a súa elección", que ve como moi acertada polo significado que ten o Pedregal de Irimia.

A día de hoxe o instituto conta con 136 alumnos e 26 profesores, e é un centro educativo "tirando a pequeno, algo que nos gusta, porque así podemos ter unha atención máis persoal cos alumnos e atender mellor as súas necesidades e inquedanzas", o que enche de orgullo a Mario Outeiro.

"No instituto tentamos educar sempre poñendo en valor e dándolle moita importancia no noso día a día ao rural, xa que é algo que nos rodea e define", conta, á vez que engade que fan "saídas e actividades para familiarizarnos, coidar e interactuar co contorno sempre que podemos, así como con outros centros de Meira, como poden ser a escola infantil ou o centro de día".

Unha exposición micolóxica. EP

Froito deste enfoque naceu a materia propia Relación co Medio, na que, durante unha hora á semana, os alumnos aprenden sobre como "tratar e transformar o rural e os seus recursos e obter un valor deles, e ver como son traballos como pode ser a apicultura", di Mario Outeiro, á vez que apunta que están a aproveitar "o invernadoiro que hai no centro", e tamén colaboran, na materia, coa iniciativa Mestres Gandeiros.

O compromiso coa vila e coa cultura tamén é parte importante da identidade do instituto meirego. Así naceu o bautismo de aulas con nomes de muller destacadas, que xa suma tres. Unha co de Margarita Ledo, outra co de Sonia Villapol, e unha terceira dedicada ás mulleres da comunidade educativa.

A esta iniciativa únense unhas charlas que deron comezo este curso con motivo dos 40 anos. "Por agora viñeron Marcos Méndez e Esteban Iglesia, nuns coloquios nos que participaron activamente os rapaces, aos que lles gustou moito a actividade", expón o director.

Mario Outeiro, director do IES Pedregal de Irimia. EP

Este cuadraxésimo aniversario enche de ledicia a todas as persoas que estiveron ou están involucradas co centro, e este vaise culminar cunha cea o venres 26 de maio. Nesta haberá dúas actuacións musicais, unha dos rapaces do centro e outra de De Vacas. Ademais diso, haberá un tour guiado polo centro para os exalumnos que non viron como é o seu aspecto actual.

"É a mellor maneira de celebralo, invitando a exalumnos, exprofesores, aos que están na actualidade no centro e a moita xente...", avanza Mario, á vez que confirma que haberá máis actividades ao longo do que queda de curso.