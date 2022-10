Eduardo Ramil deja la dirección del Mupav por desavenencias con el Concello de Vilalba

Eduardo Ramil Rego, director del Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (Mupav), hizo pública en la mañana de este lunes su baja laboral en el citado puesto, que ocupaba desde el año 2006, por la "negligencia continuada" por parte del Concello por el “incumplimiento de sus obligaciones más elementales respecto a dicha institución” y que “agravó todavía más en los últimos años” la situación “precaria que ya venía arrastrando” el museo.

“Como director del museo, no podía seguir asumiendo la responsabilidad de custodia y conservación, cuando ni el Patronato del Museo, ni su presidenta, Elba Veleiro, ni la concelleira de Cultura, Comunicación e Igualdade, miembro nato del mismo (y a quien no he llegado a conocer en el ejercicio de su responsabilidad laboral en los años que lleva en el cargo) ni el propio Concello de Vilalba, del que depende la institución museística, han arbitrado solución alguna para revertir esta tan insólita como indigna situación”, asegura Ramil en un comunicado.

Añade que esta situación “ya no solo se puede considerar un desprecio absoluto hacia nuestro pasado, sino que atenta contra la conservación del patrimonio histórico”, ya que la falta de atención de la instalación tiene “graves consecuencias en la conservación” del patrimonio custodiado en el museo, “especialmente en las derivadas de las nefastas condiciones ambientales (temperatura, humedad, proliferación de hongos, etc.) a las que está sometido".

Eduardo Ramil explica además que a la situación del museo se suma la “precaria situación laboral a la que estaba sometido” en su puesto de trabajo, la cual se refleja en los “diversos requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo y que nunca fueron atendidos en sus puntos esenciales, sin que de ello se derivase ninguna consecuencia sancionadora”.

Critica también verse “limitado” a las tareas cotidianas de gestión y administración de colecciones por no poder hace otras actividades por no ser convocadas las reuniones del Patronato para aprobar una programación anual y los presupuestos, las cuales “no se llevan a cabo desde 2018 y tienen que ser trimestrales, según consta en los estatutos”.

Por todo ello, “tanto por responsabilidad hacia la conservación del patrimonio cultural como por dignidad personal y profesional”, solicitó la baja laboral en el puesto director, al cual se hizo efectiva a principios del pasado mes de septiembre.