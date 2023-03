Os Edro: unha voda con moito saco

Soa a Marcha nupcial de Mendelssohn. A expectación é máxima. Entra unha homoxénea comitiva vestida de época. Vaise celebrar un casorio. E aí empeza unha performance de Entroido que en só uns minutos conta toda unha historia ao máis clásico estilo telenovelesco. Xa o di o nome escollido como carta de presentación: E a voda... a tomar por saco.

Gustavo, Icíar, Ana, Érika, Carina, Jaime, Eva, Keira, Lena, Christian, Noa, Iván, Marta e Susana métense por completo nos seus respectivos papeis, aos que por suposto axuda unha caracterización na que todo está pensado. Ese saco do que fala o título é figurado, pero tamén literal. Cada un dos traxes dos presentes na cerimonia está feito con tea de saco, igual que zapatos e diversos complementos, coma bolsos ou chapeus, así coma as ducias de flores dos vestido da noiva e ata o cáliz do señor cura.

"Comprouse algunha tea, pero case todos os sacos buscámolos polas aldeas", explican sobre a elaboración dun vestiario que recoñecen que deu moito traballo, pois non só se fixeron deseños e patróns, senón que para potenciar esa idea de homoxeneidade e resaltar os traxes, usáronse o negro e o vermello para crear contraste pintando lazos, gravatas, botóns, costuras e ata camafeos.

O curioso é que, cando se decantaron pola tea de saco como elemento cohesivo, nin se lles pasaba pola cabeza representar unha voda. Ían ser bonecas. E este cambio foi só un dos moitos que levaron a cabo nun proceso creativo que arrincaba en setembro, canda as clases da academia de baile vilalbesa que os une a todos, Edrodance, coa proposta de convertérense no Circo do Sol.

"Foi todo un pouco loucura, partimos dunha idea totalmente distinta ao que finalmente foi, transformouse todo ata tal punto que o día anterior a saír aínda estabamos axustando cousas", detallan sobre os resultados de todas as xuntanzas dos sábados, ata o Nadal, e dos sábados e dos domingos, despois deste.

Fose como fose, o certo é que a súa montaxe, na que a maquillaxe tamén ten un gran protagonismo, logrou o propósito de intrigar, sorprender, facer rir e conquistar ao espectador a través dunha combinación de músicas e de escenas perfectamente fiadas. Pase tras pase, o público tributoulles sentidas ovacións e cos xurados non lles foi de todo mal. Dos sete desfiles nos que participaron, acadaron catro vitorias en Cospeito, Xermade, Vilalba e Baamonde, un segundo posto en Castroverde e un terceiro en Castro. E en Lourenzá obtiveron unha medalla de chocolate que lles soubo a triunfo, por ser este un dos concursos máis difíciles polo gran nivel co que conta en todas as súas edicións.

"Nós sentímonos gañadores, nunca pensamos en conseguir tan bos resultados, non iamos con expectativa ningunha de gañar", aseguran. De feito, nin pensaran en participar en tantos desfiles, pois nos dous entroidos anteriores, nos que se converteron en zombies famosos e no musical Cats, só foran a dous. Pero logo de veren que o conxunto quedaba "chulo" e da boa acollida que tiveron, decidiron facer un esforzo e ampliar a axenda, unha aposta que non lles saíu nada mal e que lles dá moitas máis ganas de continuar.

Esta foi a terceira tempada que a comparsa vilalbesa participou nos concursos de Entroido

"Intentaremos manter o noso patrón, disfraces orixinais, posta en escena, algo de comedia... é unha dinámica que xa nos identifica", aseguran. E coa última recompensa económica, a acadada en Castro este sábado ben gardadiña no saco, Os Edro, plenamente comprometidos co futuro da comparsa, andan xa a matinar que farán para a vindeira tempada entroideira.

"Valorouse moito o traballo que fixemos, así que para o ano imos traballar aínda máis, estamos emocionados e agora sabemos que se pode", prometen, coa ilusión de volver vivir un Entroido tan inesperado, bonito e satisfactorio coma este que acaban de despedir coa súa particular voda.