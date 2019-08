Un edificio en ruinas obliga al Concello vilalbés a cortar una calle

El Concello de Vilalba ha decidido cortar al tráfico la Rúa Costa da Roxeira por el peligro que supone el estado ruinoso de un edificio localizado en esta vía del casco histórico. El gobierno local vallará el inmueble, lo que, dada la estrechez de la calle, imposibilitará el paso de vehículos.

La medida se hará efectiva el próximo lunes, día 5 de agosto, y supondrá también un cambio en el sentido de circulación de la Rúa Alférez López -ahora de entrada desde la Rúa Conde Pallares-, para garantizar una salida a los vehículos que accedan a la Praza Coronel Pena -la Roxeira une este espacio con Conde Pallares-. El cierre al tráfico no afectará a los peatones -la calle forma parte del trazado urbano del Camino de Santiago-, que podrán seguir circulando por la vía en el pasillo que quedará habilitado.

El concejal de espacios ciudadanos, Rodrigo Pavón, explicó que el gobierno local ha tomado esta decisión "por seguridade", ante el "grave risco de desprendementos" que presenta el inmueble, del que solo se conservan sus paredes exteriores. Tras requerir en varias ocasiones a los titulares del inmueble que tomasen medidas, y ante la falta de actuación de los mismos, el Concello ha iniciado un proceso por vía ejecutiva, amparado por los informes de los servicios municipales de urbanismo y de la Policía Local.

"Procederemos a acometer as actuacións necesarias para asegurar a edificación de non facelo os propietarios, repercutindo os gastos ocasionados aos mesmos", precisa el edil vilalbés, que aclara no se prevé derribar el edificio, sino apuntalarlo para conservar su fachada. Además, se limpiará y se habilitarán canalizaciones para garantizar el desagüe.

Pavón avanzó que hay otros inmuebles o solares "totalmente abandonados" cuyos casos están estudiando, sin descartar tomar medidas, por ser "un perigo".