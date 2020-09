La edición virtual del XX Encontro de Torneiros mostrará más de 500 piezas

El Encontro de Torneiros de Xermade cumple 20 años y los organizadores decidieron impulsar una edición virtual para mantener viva una cita internacional que la crisis sanitaria no permitió celebrar este año en Xermade. El XX Encontro de Torneiros arranca así este viernes con la inauguración de una exposición online (www.encontrodetorneiros.org) en la que se podrán ver más de 500 piezas realizadas por 55 artistas de diferentes puntos de España, Francia, Inglaterra y Brasil.

"As pezas son as que estarían esta fin de semana expostas en Xermade, pero como non puido ser e non as poderemos ver na realidade, poderemos velas en fotografía", indica Alfonso Franco, el presidente de Amigos da Madeira de As Pontes, que, junto al Concello de Xermade, la Xunta, a través de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, y la Diputación de Lugo, impulsan esta nueva edición.

"Vai unha foto por peza, nalgunha dúas se requiren outra vista, e unha pequena presentación de cada unha acompañada cunha foto do torneiro no seu torno, que é polo que nos identificamos e para recoñecer á xente que vemos en Xermade", dice Franco, que reconoce que tras veinte años ya son «unha familia».

"Cando empezou a pandemia houbo moitas preguntas de xente habitual. As circunstancias aconsellaban non facelo porque vén moita xente de fóra, a mobilidade é moi ampla e o risco é maior, así que optamos por unha versión online», explica el presidente de Amigos da Madeira, que reconoce que, aunque en un primer momento pensaron que la gente podía ser algo reacia, "a participación foi similar a unha edición presencial". El año pasado fueron 61 los expositores.

"Sorprendeunos que todo o mundo quixera mostrar as súas pezas nestas circunstancias", dice, mientras destaca la elevada calidad. "A xente segue tendo moita imaxinación, non se repite", dice, al tiempo que señala uno de los problemas de la versión virtual: «A hostalería de Xermade, As Pontes ou Vilalba colgaba esta fin de semana o cartel de completo», indica.

Entre los participantes hay desde menores de doce o 13 años que exponen por primera vez hasta mayores de 80. "Temos garantizado o relevo", dice Franco, que pone en valor el nuevo mural dedicado al torno que realizó Diego Cereijo dentro del As Pontes enPezas y que incluye a dos clásicos del Encontro de Torneiros, Lolo Castro y el fallecido Fernando Vérez.

"Para nós o Encontro de Torneiros é a cita máis importante que temos en Xermade e dentro do mundo do torno, unha das máis importantes de España, polo que nos parece moi importante que se organice para manter o interese", dice el regidor de Xermade, Roberto García, mientras agradece la colaboración de todos.

La diferencia con respecto a la versión presencial es que en esta edición no se elegirán nuevas piezas para una nueva exposición itinerante Contornos. "Este ano non viaxou case nada e como era complexo entregar as pezas e recoller as novas, trataremos de darlle visibilidade nos meses que veñen e non haberá unha nova en 2020", indica Franco. En la web, además de las piezas, se podrán ver fotos de otras ediciones y vídeos de los relatores que participaron.