As encastras: edén infantil nun símbolo da Chaira

Escondidas da mirada do visitante tras a antiga muralla de Castro de Rei, as encastras da feira manteñen o pasado vivo en cada pedra. Aférranse ao chan como Amadita Yebra, un deses piares imprescindibles que fan comunidade. Foi vogal de Cáritas –traspasouse a Muimenta– e está na directiva da asociación de mulleres rurais A Xuntanza e na do grupo de teatro Os Baluros. Foi "secretaria" dese cura mago, Xosé Manuel Carballo, que antes de todo era un dinamizador nato, e é, dende a súa Librería Maduca, que abriu hai case 20 anos, o centro de todo.

Muralla de Castro de Rei. C. ARIAS

"Aquí vén todo o mundo porque hai un pouco de todo", di rodeada de revistas, bolígrafos, gominolas, tabaco, la ou quinielas. "É como os negocios de antes", resume, mentres viaxa ao pasado.

Vive a poucos pasos da librería, onde aínda segue en pé o bar Modesto. "Abrírono meus pais no ano 1975 e tíveno un tempo ao meu nome, antes de abrir este negocio. Agora aínda o segue traballando miña nai", di. A escasos centímetros dese bar está un deses recunchos que marcan unha vida porque é o lugar de xogos da infancia.

"Nas encastras, ou pendellos da feira, que tamén lles chamamos así, eu xa non recordo feira. Cando viñemos para aquí, e eu tiña nove anos, non se facía nada. Pero meus pais recordábana, claro. Eran os postos das mulleres. Poñíanse alí e vendían coellos, ovos, pitos...", di Amadita.

"Antes non estaba aberto. Só había unha barra enorme e para entrar tiñan que saltar, o acceso con escaleiras para pasar fíxose despois cunha reforma", detalla.

Esa xigantesca barra, agora en desuso, foi para ela o seu negocio en prácticas, cando aínda non sabía que décadas despois abriría o seu propio case en fronte.

"Xogabamos ás tienditas e dentro o electricista tiña gardada unha escaleira moi grande de madeira que, tombada, utilizabamos de balancín. Xuntabámonos moitos sempre alí. Estaba ao lado da casa e aí xogabamos a todo ou simplemente nos sentababamos a charlar", di, e volve verse de nena xogando á pelota, á goma, á corda, ao escondite, arroupados polas árbores que xa non están, e pasea en bicicleta mentres se sobe á barra nos seus recordos para ver o río dende as alturas.

Localización: intramuros

Interior das encastras. C. ARIAS

As encastras da antiga feira de Castro de Rei sitúanse intramuros, na Rúa Amigos da Feira, paralela á Rúa Crecente Vega (LU-P-1106) que dá acceso ao núcleo do concello chairego.

Curiosidades: conxunto histórico

No século XVI foi construído un castelo en Castro de Rei. Estivo rodeado de murallas e conservouse en pé ata 1941, ano no que desapareceu debido ao paso do tempo e a un forte vendaval. Hoxe quedan restos das antigas defensas do castro e da fortaleza. Con data do 4 de febreiro de 1971 o núcleo municipal foi declarado conxunto histórico e paraxe pintoresco e en 2016 o Concello recuperou o escudo.

Ruta entre letras

Por alí pasa a Ruta da Escrita. A poucos pasos das encastras hai un poema de Darío Xohán Cabana.