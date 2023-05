Un edén equino no corazón de Muras

Localización

O Monte do Porto está situado na parroquia muresa de Irixoa. Para chegar ata el hai que ir pola LU-540 ata o desvío da Paleira, e dende alí tomar a estrada LU-P-3402 e percorrer por ela ao redor duns dous quilómetros.

Titularidade

A parcela do Porto Gandeiría é de titularidade privada, polo que non se pode acceder a ela. Porén, moitos curiosos deteñen os vehículos a carón da estrada para contemplar os animais ou fotografalos no seu ambiente natural.

Inimigo

Un dos maiores inimigos é o lobo, cada vez máis presente na contorna. Así o confirma Natalia, que asegura que os gandeiros de Muras están "moi preocupados" por esta situación, xa que compromete o benestar dos seus animais e fai difícil a tranquilidade e a harmonía.



Buscar un lugar favorito en Muras non é tarefa doada para Natalia Carballal. "O Alto da Amosa en flor, o Xistral e o seu gando, as casas dos avós cheas de cariño e de recordos...", vai enumerando esta veciña da parroquia de Irixoa, mentres se detén no espazo que é, sen dúbida, o máis especial para ela: o Monte do Porto.

Natalia cun dos seus cabalos. EP

Este lugar "é casa", unha contorna natural na que nada máis chegar "empezan a desaparecer todas as preocupacións e ansiedades do día a día", asegura.

"Alí só importa o presente: desfrutar da contorna e das eguas", engade a moza sobre unha propiedade privada que está destinada á cría de gando equino, e que se sitúa a medio camiño entre A Paleira e O Viveiró.

"Dende hai anos, e por tradición familiar, levouse a cabo unha transformación do monte para poder facer un hábitat o máis ideal posible para estes animais, os cabalos do Porto Gandería", explica Natalia Carballal, que está moi implicada con este proxecto da súa familia, que permite a os exemplares equinos desenvolver "a súa vida do xeito máis libre e natural posible e en manda".

E unha das épocas máis bonitas para contemplar este recuncho singular de Muras é precisamente a primavera, segundo indica Natalia, quen dá as claves de por que é tan especial.

"É época de partos e de dar a benvida a todos os novos integrantes da manda", di cun sorriso, indicando que estes nacementos son para ela sinónimo de "esperanza, emoción é tenrura".

Un poldro do Porto Gandeiría mamando. EP

A moza, que estudou Enxeñería Agrícola e Veterinaria, ten a fortuna de poder ver como se desenvolven estes animais e se van convertendo en exemplares fortes. "Pasarán de estar pretiño da nai a botar carreiras cos compañeiros e mesmo sentirse un dandi fronte ás eguas en celo", asegura Natalia sobre esas fermosas imaxes que deixa a natureza no Porto.

De feito, son moitos os visitantes que se achegan ata este lugar de Muras para fotografar os cabalos da súa gandería, asegura Natalia, que invita a todos os que non coñecen a contorna a pasarse por alí "con respecto e sen invadir o espazo privado" para poder desfrutar do que a moza cualifica como "un espectáculo natural inigualable".