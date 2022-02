La dureza de las fotos del cuerpo de Desireé obligó a parar el juicio

Si el juicio ya arrancó el lunes siendo complicado, por la corta edad de la víctima y las circunstancias del óbito, la tercera jornada de la vista deparó este mércoles el momento más duro, cuando se mostraron en la sala las fotografías del cuerpo sin vida de la pequeña Desirée.

El padre de la menor, al igual que el resto de sus familiares, se deshicieron en lágrimas, rotos de dolor, protagonizando una escena tan escalofriante que la magistrada detuvo por un momento el interrogatorio —que le realizaban a uno de los investigadores— para restaurar la calma.

El abogado de la acusación particular se bajó del estrado e intentó consolar al padre, que abandonó temporalmente la sala para poder recuperar el aliento. Los familiares paternos de Desirée Leal tampoco pudieron evitar, una vez más, sus muestras de desconsuelo cuando llegó la acusada. "Que non se che esqueza nunca, nin un só día, o que lle fixeches á túa filla, asasina! Oxalá se che pase pola cabeza todos os días, cada segundo da túa vida!", le gritaron.

MENTIRAS. Antes de comenzar la vista, el padre de la pequeña, José Manuel Leal, lamentó que los testigos que prestaron declaración en las jornadas previas "viniesen a contar cuatro mentiras, para intentar demostrar que Ana Sandamil es una víctima, cuando en realidad es una presunta asesina. Me gustaría decir lo de asesina solo, pero todavía no ha sido condenada. Aún no hay un veredicto", apuntó el progenitor, quien no tiene "ninguna duda" de que su expareja acabó con la vida de su hija con el único objetivo de hacerle daño a él."Como dijo mi abogado, si hay dos en una habitación y uno queda muerto, creo que todo está claro", sentenció.

En cuanto a la declaración de los médicos y otros sanitarios que atendieron a la acusada el día de los hechos —quienes aseguraron que Ana Sandamil presentaba un nivel de conciencia pleno—, el padre de la menor comentó que fueron "muy correctos y además mantuvieron la versión que ya habían manifestado en su comparecencia ante el juzgado de Instrucción. Son personas que no están influencias por nadie. Es su trabajo diario y dicen la verdad. No son los amigos o el novio, que vienen aquí a montar la película e incluso a tratarme de maltratador y a dejar caer que la niña no quería estar conmigo. Yo tengo decenas de vídeos jugando con ella. De hecho, siempre me decía que estaba muy poco tiempo conmigo y que quería que pasáramos más tiempo juntos", sostuvo. La familia de Ana Sandamil, por su parte, declaró el lunes y ya no volvió a la Audiencia.