La dueña del Tiki Tiki abre una recaudación de fondos para pagar la multa

Yolanda Nieto, responsable del bar Tiki Tiki de Guitiriz que podría afrontar una multa de hasta 60.000 euros tras acudir la Guardia Civil a su local en marzo y presentar varias denuncias por incumplir la normativa anticovid, ha iniciado una recaudación de fondos en es.gofundme.com para quienes quieran ayudarla "a hacer frente a esta situación", dice en el texto que acompaña la petición.

"Hai moita xente que se puxo en contacto comigo para axudar", explica Yolanda Nieto, que entiende que de esta manera quien quiera colaborar podrá hacerlo y todo se hará dentro de la legalidad y de forma transparente.

"Aínda non me chegou a multa, pero se me chega, e supoño que chegará, terei que pagala, e eu estou soa, con dous fillos que manter", explica, al tiempo que dice que se inspiró en Lola Flores, tras escuchar que ella había dicho que si cada español le diera una peseta podría afrontar la deuda con Hacienda.

En la recaudación de fondos, iniciada el pasado 29 de abril, recuerda que lleva casi tres años con un negocio en el que "pongo todo de mí" y del que destaca el "buen rollo" con empleadas y clientes.

"Me siento decepcionada y lo único que quiero es que me dejen trabajar tranquila, porque después de tres años seguidos de estar recibiendo denuncias, llegar a este extremo te pone en una situación de agobio y malestar", concluye en su reflexión.

Yoli tiene claro que la prioridad será abonar la posible sanción, pero también baraja otras ideas en función de a cuánto ascienda la cantidad recaudada. Así, promete celebrar una "macrofiesta" para agradecer la solidaridad y apoyo de aquellos que quieren que su local siga abierto e incluso sueña con abrir un Tiki Tiki 2. "Eu o que quero é traballar e non me vai parar ninguén", defiende, más que dispuesta a seguir adelante.