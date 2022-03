Dúas alumnas do Ceip Lagostelle, premiadas polo seu deseño de dous disfraces

Dúas alumnas de sexto de primaria do Ceip Lagostelle de Guitiriz, Almendra Thais Ching Chafloque e Luana Thais Ching Chafloque, veñen de ser recoñecidas polos seus repectivos deseños dun disfrace seguro, coa súa correspondente etiqueta, nunha convocatoria impulsada pola Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Consumo e Competencia e coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Dende o centro explican que se animaron a participar nesta convocatoria porque ofrecía a posibilidade de recibir unha charla informativa sobre as claves para interpretar correctamente os datos que conteñen as etiquetas e, ademais, decidiron aproveitala para profundizar co alumnado en aspectos coma o consumo, os materiais que se usan para fabricar produtos, as alternativas que hai ao plástico ou o proceso de fabricación dunha prenda.

"Fixeron un traballo de investigación en grupo de varios materiais, como a la ou liño", explica a profesora Lucía Lorenzo, que precisa que tamén se analizaron outros aspectos, coma os manequíns que se utilizan habitualmente nas tendas para expoñer a roupa e ata que punto estes están condicionados polos estereotipos.

Con toda a información recabada na xornada formativa promovida pola Xunta e nas investigacións impulsadas dende o centro, cada un dos alumnos e alumnas de sexto propuxo o seu propio deseño dun disfrace seguro coa súa correspondente etiqueta, procurando incluír toda aquela información que debía levar. E as propostas das irmás Almendra e Luana chamaron a atención do xurado.

Disfraces premiados. EP

Almendra ideou un disfrace de Reina del Arcoíris, identificando o seu número de lote, a dirección do fabricante, as advertencias en catro idiomas —risco de asfixia, de decoloración e inflamable en español, alemán, inglés e francés—, os consellos de uso e a data de caducidade para 2028.

Luana deseñou, pola súa parte, unha Reina diabólica e na súa etiqueta detallou a orixe, o lote, as instrucións para vestilo correctamente —"primero poner el enterizo y luego la cola"—, as advertencias e a composición, a base de poliéster (50%), algodón (30%) e la (20%).

Un total de 243 debuxos de 19 centros

O certame contou coa participación de 243 debuxos de 19 centros educativos, dos que o xurado, composto por técnicos de consumo e de educación, xunto coa presidenta do Consello Galego de Consumidores e Usuarios, Celia Otero, distinguiu 25 propostas, merecedoras todas elas dun vale de cen euros para trocar nunha librería.

Tres premios para o Ceip Albeiros de Lugo

Na provincia luguesa tamén resultaron premiados tres estudantes do Ceip Albeiros de Lugo: Moraima Bagaría Vázquez, que deseñou un traxe de mergullador con escafandra; Martín Prados Méndez, quen ideou un dragón chinés, e Sheila García Paz, que propuxo un disfrace de calculadora. Na Coruña e en Pontevedra concedéronse oito premios e en Ourense, catro.