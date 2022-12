O drift conquista A Pastoriza

O equipo North Roads Club pecha hoxe o seu evento de drift -estilo de condución que consiste en coller as curvas derrapando-, celebrado no circuíto da Pastoriza, coa súa presentación oficial, que irá acompañada dunha exhibición automobilística a cargo dos integrantes desta nova asociación.

"O equipo constituíuse como unha asociación, con domicilio, polo de agora, en Ferrol, xa que temos intención de atopar algo aquí na Pastoriza e trasladala, porque neste circuíto foi onde se forxou a nosa unión e onde comezamos a rodar", explica Adán Rivera, secretario de North Roads Club.

A formación debeuse a que os integrantes queren "ter unha asociación que facilite gozar do drift a baixo custo e en compañía, e darlle esa oportunidade a todas as persoas que queiran probar ou practicar este deporte", di Adán, que tamén apunta que queren "mostrar que para o drifting non é necesario deixarse moitísimos cartos, como se di hoxe en día".

"Decidimos realizar este evento para presentarnos porque nos parecía unha maneira bonita e atractiva de darnos a coñecer e de facer que a xente desfrute", conta o secretario da entidade, que engade que "tamén queriamos ter un detalle coa Pastoriza e facer deste acto algo social, e a mellor maneira foi facendo que hoxe (este sábado) sexa benéfico e os 1.500 euros recadados se entreguen aos Servizos Sociais do Concello para que lle axuden a familias da Pastoriza que o precisen, xa que nós non temos ánimo de lucro".

O primeiro día do evento contou con moitas exhibicións, con distintos tipos de coches e a premisa de "facer que o público desfrute e o pase ben, xa que nós non nos orientamos cara a competición", comenta Adán. Ademais, houbo pista aberta para que as persoas que acudiron ao evento a expoñer o seu vehículo puidesen rodar polo circuíto.

A exposición de automóbiles, que tamén estará hoxe, captou a atención dos arredor de 200 asistentes, que gozaron vendo turismos de alta gama, algúns incluso encendidos e cos donos acelerando para o deleite do público.

O peche do evento é hoxe, e o día será especial porque o North Roads Club fará a súa presentación oficial como equipo de drift cun acto onde estarán os seus integrantes, que se subirán aos coches por segundo día consecutivo para derrapar e gozar do circuíto que os viu nacer.

As portas para o público abren ás 9.30, media hora antes que este sábado , e volverá haber pista aberta previa ás dúas exhibicións programadas, unha de patrocinadores, ás 14.30 horas, e outra dos membros de North Roads Club, ás 15.00, pechándose as portas do circuíto da Pastoriza ás 18.00.