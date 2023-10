Dous manxares con moitas posibilidades

Un evento para darlle visibilidade ao traballo que se fai ao longo de todo o ano. Ese é o principal fin da Feira do Queixo e do Mel de Goente, que une dous produtos que non só casan ben na mesa e ofrecen múltiples posibilidades culinarias, senón que tamén contan cunha longa tradición nas terras pontesas.

O Concello das Pontes; Queserías del Eume, fundada en 1960, e a Casa do Mel de Goente, que cumpre 20 anos, uniron forzas unha vez máis para pór en marcha un escaparate que é á vez un punto de venda, de difusión e de valorización e un acontecemento lúdico onde non faltan os entretementos para todas as idades, coma os ritmos tradicionais da asociación cultural Orballo de Pontedeume ou os espectáculos de Moc Moc.

Actuación de Orballo. C. PÉREZ

Preto dunha trintena de postos estiveron presentes nesta décima terceira edición, máis da metade especializados nos produtos exaltados —acudiron dez apicultores e seis queixerías—, aos que se uniron outros de alimentación —tres deles ponteses con produtos da horta— e artesanía.

"Polo momento houbo unha boa afluencia de xente, e ademais nótase como unha ilusión por comprar", valoraron ao remate da xornada dende a queixería Don Gabino de Vilalba, produtora tamén do mel Pingas de Gaia.

"É importante que te vexan e que te coñezan, dar a coñecer un produto de proximidade, que a xente saiba que esto é o mel e que se produce aquí", engadiron dende Mel O Castelo de Viveiro.

Eles son algúns dos responsables de achegar unha materia prima que logo ten múltiples aplicacións. Por exemplo, na cociña, tal e como amosaron dous integrantes do equipo de Bea Sotelo, Juan Carlos Agilda, estudante do CIFP Paseo das Pontes, e Álvaro Diz, alumno do CIFP Fraga do Eume, nunha degustación para a que preparon catro petiscos ben saborosos, a xulgar pola reacción do público que puido catalos.

Un panipuri recheo de espuma queixo afumado sobre un tartar con mel; unha croqueta de boletus con queixo de Arzúa, maionesa de castaña e unha mestura de mel e kimchi; unha fajita rechea de carrilleira guisada con leituga, queixo de Arzúa e pepino encurtido; e unha tartaleta de pasta filo con crema de requeixo, xel de mazá e xel de mel foron as propostas elixidas para a ocasión.

E mentres, non moi lonxe, os nenos do obradoiro de cociña coordinado por RGM Events esmerábanse en preparar unha tosta con queixo, completada ao gusto —mel, noces, xamón...—. No mesmo espazo, xente de todas as idades podía coñecer un pouco máis sobre as plantas e a súa relación coas abellas con outro taller coordinado polo mesmo equipo.

Obradoiros na Feira do Queixo e do Mel das Pontes. C. PÉREZ

Non eran as únicas actividades para o público, pois a asociación Apieume amosaba as aplicacións da cera para elaborar candeas ou flores. Esta entidade xuvenil depende da Casa do Mel, que esta fin de semana conmemorou tamén os seus 20 anos de existencia.

"O balance deste tempo é moi positivo, a apicultura na comarca non ten hoxe nada que ver co que había antes", explicou Manuel Ferreira, citando a incorporación das mulleres, de xente nova e o incremento da formación como algúns dos fitos acadados.

"Penso que o funcionamento da Casa do Mel está ben enfocado, porque rapaces que viñeron co colexio son apicultores, vense resultados", destacou, ao tempo que avanzou que, de cara ao futuro, lles gustaría ampliar as colaboracións que xa teñen en Muras, en Becerreá e en San Sadurniño, unirse á Fusquenlla de Moeche e lograr, xunto con Euroeme, crear un centro agroalimentario en Goente.