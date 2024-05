Dous colexios cincuentenarios no concello de Guitiriz

O Decreto 3.288/72 do 9 de novembro (Boe do 28 de novembro) recollía a creación de dous 'colegios nacionales' en Guitiriz, un deles, o Ceip Lagostelle —recibiu a denominación en 1977—, para "640 puestos escolares" e o outro, o actual Santo Estevo de Parga, para "320 puestos escolares". Neste decreto do Ministerio de Educación y Ciencia creábanse outros nove centros dentro do Plan de urgencia de Lugo: Fingoy, Casás, Soledad e Barrio del Puente, Monterroso (Chantada), Carballedo (Chantada), Baralla (Neira de Jusá), Puebla de San Julián (Láncara) e Feira del Monte (Cospeito).

Unha orde ministerial do 31 de outubro de 1974 (Boe do 27 de novembro) marcaba a posta en funcionamento de ambos centros con 17 e once unidades escolares mixtas de Educación General Básica (EGB), respectivamente. Por outra banda, unha orde ministerial do 26 de febreiro de 1973 suprimía 15 escolas unitarias, recoñecéndolle aos seus mestres o dereito a ter praza en Parga ou en Guitiriz.

Dende a dirección: Marisa Pérez e Manuel Vizcaíno

"O primeiro director fora Gonzalo Villares, e aos dous anos, cando marchou, foi cando me nomearan a min; estiven 17 anos", conta Marisa Pérez, antiga directora do Ceip Lagostelle, xubilada dende 1998 e unha das primeiras 18 persoas asignadas como docentes ao colexio.

"Ser directora cansaba, eran moitas responsabilidades e todo había que facelo á man, con bolígrafo ou máquina de escribir, non había ordenadores nin secretaria... dediqueille moitas horas, sábados e domingos, pero non me pesou", precisa sobre unha etapa que recorda "con cariño, aínda que non repetiría".

Primeiros mestres do colexio de Guitiriz. CEIP LAGOSTELLE

"Viña do Vilar, dunha escola pequeniña, na que estaba a gustísimo", lembra sobre o gran cambio que supuxo atoparse con máis de 600 alumnos. "Había 38 nalgunha aula e sobre todo os invernos eran horrorosos, só había porches, imaxina os corredores... a calefacción fallaba moito, coma todo nese tempo... o cambio con hoxe é coma do día á noite, teñen menos alumnos e máis medios, nós daquela como moito podiamos poñer diapositivas", conta Marisa sobre o que cualifica como uns "tempos difíciles, pero aínda así, moi bonitos".

E é que hai recordos imborrables, coma aquela primeira excursión, aínda con Gonzalo de director, na que oito profesores foran a Madrid cos alumnos unha semana. "Eran moi completas e moi bonitas, de moito aprender", precisa sobre as tradicionais viaxes de fin de curso de oitavo de EGB.

Un Entroido en Parga. CEIP SANTO ESTEVO DE PARGA

Tamén pola dirección, durante 14 anos non continuados, en tres etapas, pasou Manuel Vizcaíno en Parga. Estivo no centro dende 1985 ata a súa xubilación, en 2011. "Indubidablemente, teño bos recordos, era un cole pequeno, de pouco alumnado e moi familiar, o que permitía facer cousas que nun centro máis grande non se podería e ter a satisfacción de coñecer a todos os nenos e a todos os pais", conta Manolo, quen incide en que sempre traballaron para refutar opinións coma a de que, por ser pequeno, non debía participar en proxectos europeos.

E vaia se participaron. "Envorcámonos aí, no Comenius, por exemplo, e tamén en incorporar as novas tecnoloxías, fomos dos primeiros en ter pizarras dixitais en todas as aulas", lembra, detallando que a súa filosofía sempre consistiu en "abrir o ensino a todo o que puidemos, a nosa esencia foi que aínda que fósemos un centro pequeno, tivésemos a dimensión dun grande".

Mestres de Parga disfrazados, entre eles Vizcaíno. CEIP SANTO ESTEVO DE PARGA

"Esforzámonos por ofrecer de todo, como director a miña política de actuación foi ofrecer os máximos servizos que se puidese e que as familias visen que a actitude sempre era positiva, e o retorno foi que xamais nos plantexasen conflitos, aínda que ás veces houbese motivos; ese é dos mellores recordos que teño", incide quen xa na súa etapa fixo frente a esa rumoroloxía que leva anos poñéndolle data de caducidade ao colexio de Parga.

É certo que o alumnado, que rondaba os 300 nos inicios, foi a menos, o que se xustifica no descenso da natalidade e da poboación, pero tamén nos cambios educativos, coma a creación da Eso ou que deixasen de vir alumnos de Friol.

Persoal non docente: Ana Martínez e Herminia Paz

"Un dos momentos máis significativos foi cando chegou a Eso, había moito escepticismo e medo por parte dos pais", precisa Ana Martínez, limpadora e conserxe do Santo Estevo dende hai tres décadas, unha etapa "bonita, porque traballar cos nenos dá alegría", aínda que iso si, recoñece que "nunca te afás a que se vaian". Neste tempo leva coñecida "moita xente" e vivido moitos momentos significativos, coma a creación da Anpa, ou emotivos, coma a celebración do 25º aniversario.

O colexio de Parga, con alumnos. CEIP SANTO ESTEVO DE PARGA

"Espero acabar aquí", di Ana mentres colabora na preparación do 50º aniversario, da que tamén é partícipe, no Lagostelle, Herminia Paz, quen botou case 40 anos como conserxe do centro, no que tamén viviu (na casa da conserxe, onde hoxe está o PAI) durante anos. Ela foi unha das persoas que se achegou ata o colexio para participar nas charlas que se organizan polo 50º aniversario, e respondeu a moitas cuestións.

Herminia, na visita ao Lagostelle. C.PÉREZ

Herminia aseguroulles que lle gustaba moito o traballo, porque lle gustaban os nenos e mesmo querería ter sido profesora, mais tamén que non se aburre de xubilada "porque tamén hai que saber parar e deixar sitio a outros". Preferiu non descubrir cal fora a trasnada máis grande das "moitísimas" que lle fixeron e incidiu en que antes había moitos máis alumnos, con máis de 600 matriculados e máis de 500 no comedor, onde se facían dúas quendas.

Recoñecida coma unha "gran manitas", Herminia recibiu o agradecemento "por estar "sempre aí" e un detalle do alumnado de 5º de primaria, co que chegou a coincidir no centro.

Mestres xubilados e amigos: Ramón Grande e Juan Carlos Vivero

Nestas sesións tamén participaron outros dous profesores moi vencellados ao centro, Juan Carlos Vivero e Ramón Grande. "Eu xubileime co bolígrafo bic, a tiza cadrada e o encerado", bromea Moncho, poñéndose serio para abordar os moitos cambios experimentados na educación dende que se crearon estes colexios: "Pasouse dunha época onde primaba a memorización de conceptos a que iso hoxe case non exista; teñen outros medios e está máis enfocado a coller técnicas para buscar a información ti. Cal é mellor? Iso xa... O que si que creo é que a cultura do esforzo é necesaria, porque na vida sen esforzo non tes nada".

Ramón Grande, co seu alumnado en 1990. CEIP LAGOSTELLE

El estivo no Lagostelle máis de 30 anos, dende 1983 ata que se xubilou, hai doce. E de todas as cousas, co que queda é cos alumnos: "Teño moi bos recordos deles, de todos, sigo mantendo moita amizade, aínda alterno con eles e cando teñen algunha comida sempre me chaman, pàra min eso foi o mellor, a relación cos alumnos e cos compañeiros tamén", asegura Moncho, que destaca que se xubilou por causas alleas á educación.

"Gustábame o ensino", conclúe, unha afirmación da que se fai eco Juan Carlos Vivero, que chegaba ao centro por un ano, no curso 1990-1991, e a partir de 1994 quedaría ata a xúa xubilación en 2021.

"Teño recordos moi positivos e moi bos, dos compañeiros, porque aínda que pensásemos diferente había relación e iso facilita o traballo e os proxectos, e tamén do alumnado, aportábanme moito, aprendín deles... estiven satisfeito e a gusto no centro", conta.

Alumnado antigo de Guitiriz. CEIP LAGOSTELLE

E entre o milleiro de lembranzas acumuladas, destacan algunhas como o Entroido, xa que, malia ser un divertimento no que se implicaban os escolares, tamén axudaba "a formar o espírito crítico nos pequenos". Un punto que Juan Carlos tamén saca cando lembra os moitos cambios de normativa aos que houbo que adaptarse: "Sería máis positivo ter unha lei máis estable".

Juan Carlos pasou tamén pola chegada da Eso, a reducción do alumnado, o salto tecnolóxico, a dixitalización das aulas "aínda que fose a trompicóns", o acceso a novos recursos educativos... E como dicía Ramón e seguro que outros docentes, de todo, co que queda é co "poder ir pola rúa, atoparte con exalumnos e que te saúden, o falar de todo con eles... Iso enche e emociona".

Celebracións: entre festas e exposicións

Os dous centros organizan actos polos 50 anos, nos que se unirán presente (Parga ten 55 alumnos e nove mestres e Lagostelle, 252 escolares e 27 docentes, ademais do persoal non docente) e pasado e nos que non faltarán as exposicións que repasen esta longa traxectoria.

Curso 2023-2024 do Ceip Lagostelle. C.PÉREZ

O acto central do Ceip Santo Estevo de Parga será o vindeiro 29 de xuño pola tarde. A el está convocada toda a comunidade educativa e incluirá pinchos, actuacións musicais e xogos. Para recadar fondos para esta cita, fixeron rifas e camisetas conmemorativas.

No Lagostelle, ás charlas con antigos integrantes da comunidade educativa e á mostra de fotos e documentos, que tamén se podería ver na Casa Habanera, súmase a recreación dunha aula antiga grazas á colaboración da Liga Santaballesa.

Baixo o título 'Que é o Lagostelle para ti?' convócase un concurso de debuxo, relato breve e poesía para toda a comunidade educativa, cuxos premios se entragarán na graduación de 6º, día no que tamén se colocará unha placa conmemorativa do 50º aniversario.