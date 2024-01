En el mundo de Eolo las mujeres son minoría, pese a que hay aires de cambio y las cifras están creciendo —en la actualidad representan el 21% de las plantillas eólicas a nivel internacional—. El 7% de la energía generada actualmente en el mundo ya es eólica y el viento mueve a cientos de trabajadores por todo el planeta.

La vilalbesa Tamara Pérez es una de esas mujeres que se hizo un hueco en el mundo de los eólicos. Entró casi por casualidad, después de estudiar International Business Management en la Anglia Ruskin University, en Cambridge, y tras dejar atrás su paso por la empresa familiar en Vilalba.

"Empecei filoloxía inglesa pero quería irme fóra estudar inglés. Estiven un tempo en Inglaterra para aprender o idioma. Traballaba de axudante de cociña, ía a clases e vivía cunha inglesa", relata una joven de 28 años con pocos miedos y muchas ganas de conocer mundo.

Tras medio año en Inglaterra, vio la oportunidad y apostó por prepararse el IELTS, un examen que le abría las puertas a la universidad en Gran Bretaña homologándole su Bachillerato español y estuvo allí tres años, excepto un semestre, en el que por ser uno de los tres mejores expedientes de su promoción se fue a Canadá.

Es inspectora de calidad y seguridad a pie de parques y suele ser la única mujer en equipos de hombres de diferentes nacionalidades

"Traballaba nos college de camareira e de caixeira nun restaurante de sushi mentres sacaba a carreira", recuerda echando la vista atrás a su primer salto en solitario. "Dábame tempo a saír e desfrutar", dice entre risas.

Cuando volvió a Vilalba trabajó en la empresa familiar, pero la dejó para opositar. Entonces, como sucede con los cruces de caminos que presenta la vida, le hablaron de una oferta de trabajo como administrativa en una firma eólica de la capital chairega. Y aunque en un primer momento no se fraguó, al poco la llamaron de urgencia para cubrir un puesto en Suecia. Sin pensárselo, cogió su maleta y se fue a donde sopla el viento.

"Se os parques son moi grandes hai algunha máis, pero o normal é que sexa a única muller", dice una joven sin prejuicios, que defiende con hechos que las barreras de la mejor forma que se rompen es con naturalidad. "Eu lévoo ben. Pero todo depende de como ti sexas e deixes que te traten e trates os demais", apunta. Sus compañeros en el trabajo son sus compañeros de vida esos meses y defiende que no notó nunca machismo, quizás algo de sobreprotección: "Pero trátanme como unha máis, algo que é bo e positivo".

A sus infinitos viajes —tiene en su Instagram un amplio catálogo que ya le gustaría a alguna agencia de viajes y acaba de abrir otro con una amiga, @mochileandojuntas— sumó así la posibilidad de descubrir nuevos lugares en su tiempo de trabajo. Estuvo en parques en Suecia y en Francia y compaginó sus tareas laborales con un máster de prevención.

Esa fue la llave que abrió otro nuevo camino. En agosto cambió de empresa —ahora trabaja para una firma de Pamplona— y volvió a Suecia, pero como inspectora de calidad y de seguridad. "Teño que inspeccionar a recepción de compoñentes, asegurar que non teñan danos, vixiar as montaxes e facer a documentación da turbina, ademais de controlar os Epi e que os traballadores desenvolvan o seu traballo en condicións seguras tanto para o persoal como para o medio ambiente", explica, ahora que su tiempo en el frío país nórdico ya finalizó y se prepara para el calor africano.

Cuando se estaba acabando el proyecto le ofrecieron un nuevo destino: Etiopía. "O primeiro que pensei é: "A miña nai dálle algo". A min dábame algo de medo pero gustábame a experiencia. É un país ao que se non vou por traballo, non vou ir por turismo", dice, mientras reconoce las reticencias de su familia y sus amigos a que vuelva. Estuvo allí ya un mes y, tras las vacaciones de Navidad, volverá ahora en febrero en rotaciones de tres meses hasta que se acabe el parque en el que están trabajando.

La joven vilalbesa, con parte del equipo en Etiopía tras una jornada de kayak. EP

El país africano arrastra mucha violencia más de un año después del acuerdo de paz tras la guerra de la región norteña de Tigray, uno de los conflictos armados más mortíferos del siglo XXI —según la Unión Africana, hubo más de 600.000 muertos en dos años—, pero muy desconocido.

"Nós estamos ben, non vemos nada. Temos un chófer porque non podemos conducir e temos todo moi pautado, onde ir, onde non ir... Vivimos nun hotel por seguridade e o equipo que hai é xenial. Estamos unhas 15 persoas, tres galegos e varios mexicanos e surafricanos", dice Tamara, que calcula que el proyecto del parque se prolongará durante un año.

"Todos me din que non volva", reconoce. Pero ella está segura. En unas semanas estará de nuevo en Etiopía, un país de contrastes, con gente muy rica y otra muy pobre que parece vivir en tres épocas diferentes —"ves ao mesmo tempo xente en carro de cabalos, tuctuc ou coches vellos e en coches novos"— aunque todos sus calendarios están en 2016. "Agora mesmo é setembro. Teñen outra forma de contar. Alí todos os meses teñen 30 días e hai 13 meses", dice una joven que seguirá volando en su trabajo a favor del viento.

"O mundo dos eólicos gústame, pero estar sempre fóra acabará cansando", valora, aunque ese momento no llegó. El siguiente destino: "O que xurda".