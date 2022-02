Doce proyectos proponen soluciones para reformar la Praza do Barreiro

Un total de doce proyectos proponen soluciones para realizar una intervención arquitectónica para reformar la Praza do Barreiro, así como las dos pequeñas adyacentes, en As Pontes. Tras la iniciativa del Concello, que impulsó un concurso de ideas con el Colexio Oficial e Arquitectos de Galicia (Coag), este miércoles se realizó la entrega de premios —de los 16 proyectos presentados fueron finalistas doce, debido a que cuatro no cumplían con las bases— y se inauguró una exposición en la planta superior del Mercado.

"O Concello quere desenvolver unha actuación nun barrio que leva pedindo unha reforma moito tempo, pero a través dunha forma novedosa. Este concurso é unha experiencia nova e positiva cunha gran riqueza, todas as propostas aportan algo innovador e moi valorable", expresó el edil de urbanismo, Antonio Alonso, que espera que con la exposición se abra "un debate público para chegar a un consenso", dijo, mientras explicó que este tipo de actuación va más allá de un barrio porque favorece a todo el municipio y aclaró que es un concurso de ideas que no implica que ninguno de los proyectos se realice íntegramente.

En el acto también estuvo presente Carmen Pérez, como responsable de la delegación del Coag en Ferrol, que agradeció "la profesionalidad, el esfuerzo y dedicación" de los participantes, y los dos autores del proyecto ganador, Natalia Fernández y Marcos Pérez, de A Coruña.

Los ganadores presentan su propuesta como "un patio de manzanas público con un jardín versátil para distintos usos"

Ellos presentaron su propuesta como "un patio de manzanas público con un jardín versátil para distintos usos, con un parque infantil, un pequeño sendero y una zona con árboles y sombra" y el jurado destacó de esta "un moi bo plantexamento desde o punto de vista da sostibilidade ambiental e eficiencia enerxética".

Uno de los objetivos del Concello es realizar una mejora estética pero también conectar el Poboado do Barreiro con el parque de A Fraga y solucionar los problemas de accesibilidad a una plaza que cuenta con numerosas escaleras.

Los ganadores, con O patio verde, se llevaron 8.000 euros de premio. ¡Quedamos en la Alameda del Barreiro!, de Alfredo Sirvent, alcanzó un segundo premio, con 3.000 en metálico, y hubo dos accésits de 1.500 euros. El primero fue para A porta da Fraga, de Jorge García, Fernando Eiroa, Rafael Calvo y Óscar Ríos, y el segundo lo consiguió Manuel Amado con De cine.