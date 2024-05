Dobre éxito da Escola de Movemento de Vilalba en Burgos

"Imos totalmente rebentados, pero emocionadísimos", aseguraba a coordinadora da Escola de Movemento, Noelia Blanco, na volta da viaxe relámpago que fixeron esta fin de semana a Burgos para participar, cos grupos Gold e Diversity, no Campeonato Nacional de Danza. E non é para menos. O esforzo mereceulles a pena, tanto pola experiencia única que puideron vivir como polas vitorias que ambos colleitaron nas súas respectivas categorías.

Integrantes do grupo Diversity, cos premios. ESCOLA DE MOVEMENTO

"O grupo Diversity —composto por sete usuarios do centro ocupacional de Vilalba— acadou o primeiro premio con unanimidade do xurado e tres corazonciños, que é a máxima puntuación de todos os membros do xurado", detalla Noelia, que precisa que, igual que pasara no clasificatorio de Ourense, o auditorio enteiro se puxo en pé, público, participantes e xurado, para aplaudirlles.

"Como o público non se sentaba nin deixaba de aplaudir, pediron que saísen por segunda vez saudar", conta Noelia, que incide en que, se o sábado viviron unha experiencia "impresionante" coa coreografía Soy yo, o domingo levaron a "sorpresaza" do primeiro premio e un corazonciño con Tina, do grupo Gold, formado por mamás e avoas da escola. "Estaban un pouco asustadas cando viron o nivel, con xente que leva bailando toda a vida, non coma elas", explica Noelia.

Coreografía 'Shin dien dao', de acro, no Belinda Paz. MARÍA SIMÓN

Estes bos resultados chegaron logo dun dos momentos máis emocionantes para a escola, a celebración da IX Mostra de danza Belinda Paz, unha sorte de festival de fin de curso que unha vez máis encheu o auditorio vilalbés.

Un total de 200 danzantes pasaron polo escenario para interpretar 27 coreografías, entre elas as que participaron no clasificatorio para o Mundial de Danza —varias conseguiran o pase, pero non irán ao ser en Praga e requerir un grande esforzo económico e loxístico— ou un grupo de tres rapazas de Castro.