Axenda do 9 ao 15 de xaneiro

Guitiriz

Manexo da frustración e busca da calma

Martes. 18.00h. Inicio, na Casa Barxa, dun obradoiro de mindfullnes para adolescentes de doce a 20 anos. Ademais, ás 18.45 comezará o taller ‘Mentes en calma’ para todo o público, con inscrición previa. Serán dous martes ao mes, ata xuño.

A Pastoriza

Os veciños de Reigosa visitan as luces de Vigo

Sábado. 9.00h. A asociación programa esta excursión, cun custo de 25 euros por persoa. Para anotarse hai que chamar ao teléfono 658. 26.44.73.

Vilalba

Sorteo dos premios da campaña de comercio

Martes. 20.30h. A casa da cultura acolle esta convocatoria, na que se repartirán 29 vales que suman un total de 2.500 euros entre as tarxetas seladas na campaña Merca en Vilalba. No Nadal todo o que precisas telo na casa.

Presentación do libro 'Un paso en falso', de Abraham Pérez

Venres. 20.00h. A casa da cultura acolle este acto, organizado polo Iescha, en colaboración co Concello e coa editorial Galaxia. O autor estará acompañado por Miguel Ángel Martínez Quintanar, filósofo e ensaísta.

A peza teatral ‘Iribarne’ chega á capital chairega

Sábado. 19.00h. O texto de Esther Carrodeguas revive o expolítico vilalbés, Manuel Fraga, e fai un repaso da historia da Transición. As entradas, que serán de balde, poden collerse en www.entradasvilalba.es ou o propio día no auditorio municipal.

As Pontes

Espectáculo infantil sobre Pepa a Loba

Xoves. 18.00h. Procúra-se Pepa a Loba con Cristina Collazo na Casa Dopeso, dentro dos Xoves na Biblio.

Cine: ‘Ocho apellidos marroquís’ e ‘Migracións’

Sábado e domingo. A Casa Dopeso programa a proxección da película infantil Migración. Un viaje patas arriba (ambos días ás 17.00 horas) e Ocho apellidos marroquís (19.30 os dous días e o sábado tamén ás 22.00 horas).

Cospeito

Muimenta acolle unha charla do cartel do leite

Xoves. 21.00h. A charla informativa, aberta a todos os interesados, será na casa da cultura.

Festival de Nadal de formacións corais

Sábado. 20.30h. Organizada pola coral polifónica municipal Virxe do do Monte, reunirá tamén na casa da cultura de Feira do Monte as agrupacións da Capela e de Trives. Entrada gratuíta.

Pol

A federación organiza unha batida feminina

Sábado. Consultar. Ademais dunha saída ao monte, esta xornada de caza, que conta coa colaboración da Cuadrilla Monciro, incluirá unha merenda cea de irmandade. Inscricións: 679.95.51.38.

Obradoiro de elaboración de pan

Sábado. De 10.00 a 16.00h. Casa Chaín promove esta actividade, que amosará todo o proceso de preparación de ambos produtos, aproveitando o seu forno de leña. Haberá novas sesións o 17 de febreiro e o 16 de marzo, para un máximo de dez persoas. Para máis información ou apuntarse: 655.35.93.05 ou [email protected] e