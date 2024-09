Divulgar e compartir historia, de García Rodríguez ao Mosteiro de Caaveiro

É posible coñecer a historia dun lugar a través doutra historieta? Eso é o que intentan Delio Rodríguez, Lois Gómez e Ismael Blanco co seu segundo cómic. Tras a boa acollida do primeiro tebeo sobre o cabaleiro García Rodríguez, escolleron outra crónica da comarca do Eume.

"Pensamos en usar o formato cómic como método para divulgar a historia", explica Ismael, que ademais sinala que "aos tres nos interesa a historia pero, sobre todo a súa difusión, compartila con todo aquel que lle interese".

E o primeiro paso deuno Delio, un ilustrador, artista e viñetista de Vigo que xa contaba con varias publicacións ao seu nome. Dita traxectoria en solitario inspirou aos seus compañeiros e abriron un camiño entre os tres.

O comenzo da historia

Lois, coruñés e historiador afincado nas Pontes, xunto con Ismael, pontés e guionista, decidiron sumarse á iniciativa de Delio en 2022 para elaborar o seu primeiro tebeo en conxunto, Venturas e desventuras do cabaleiro García Rodríguez, o das Pontes, no que tamén fixeron "un labor de divulgación".

Delio, Lois e Ismael, na presentación do cómic na Coruña. EP

E dous anos máis tarde, acaban de publicar o seu segundo cómic conxunto, Historia do mosteiro de Caaveiro, un lugar milenario no corazón das Fragas do Eume, que se presentou na Coruña este verán.

"O Mosteiro de Caaveiro é unha xoia espectacular agochada nas Fragas do Eume. É un lugar que xa coñeciamos e que nos encanta", conta Ismael. Partindo dese punto, en decembro do pasado ano 2023 comezaron a investigación e a documentación sobre a historia da abadía a través dunha liña de evolución no tempo dende as súas orixes no século XII ata o día de hoxe.

"Fixemos varias visitas en inverno e en primavera, reunímonos con investigadores e guías turísticos e tamén visitamos o Museo Etnográfico da Capela, que nos axudou a coñecer a evolución do mosteiro", relata o guionista.

Documentación para fiar a historia

"A investigación de documentos históricos e as conversas con expertos permitíronnos coñecer a vinculación da comunidade local co mosteiro", asegura Ismael. "Coñecendo en profundidade estes datos foi máis fácil crear personaxes e acontecementos adaptados á realidade que tocaba", continúa.

O tebeo, ademais de repasar a historia do mosteiro ao longo do tempo, tamén incide na beleza dunha parte importante do patrimonio da zona, como o é o Eume. "Queriamos que tivese unha esencia local", afirma Ismael, que asegura que o traballo previo de investigación supuxo "unha fonte de inspiración".

Inmerso no corazón das Fragas do Eume, o Mosteiro de Caaveiro (A Capela) deu os primeiros sinais de vida no século X, e dende entón non deixaron de nacer lendas ao seu arredor. Acumula no seu interior unha chea de curiosidades que moitos se aventuran a acoñecer mediante visitas.

Os autores contaron coa colaboración da Deputación da Coruña dende o primeiro momento para levar a cabo a investigación histórica. E, agora, a Deputación volve a axudarlles na difusión do cómic ao repartir mil exemplares en colexios, biliotecas e outros similares.