Divisan por primera vez un ejemplar de nutria en el lago artificial de As Pontes

Un trabajador de Endesa experto en medio ambiente y aficionado al seguimiento de la biodiversidad del lago de As Pontes a título particular divisó y consiguió grabar este jueves por primera vez una nutria en el lago artificial de As Pontes.

"Teníamos inventariada la nutria como una de las especies que habitaban en el lago porque había indicios como huellas, restos de excrementos y restos de alimentos por las escolleras, pero nunca consiguiera ver una, y menos grabarla tan de cerca. La vi de lejos y tuve mucha suerte porque se vino hacia mí y estaba muy entretenida", explicaba este jueves Ramón J. Valle García, al tiempo que destacaba que la presencia de este animal en el lago de As Pontes "es un muy buen síntoma".