Hacer que los peatones sean más visibles para los conductores cuando están cruzando por un paso de cebra es la idea con la que nació la microempresa Faite Ver, promovida por los alumnos de primero y segundo de FP Básica de Electromecánica do Automóbil del IES Lois Peña Novo de Vilalba, dentro del programa Lanzadeiras Lugo, enmarcado en el plan Eduemprende.

Esta iniciativa se empezó a gestar el curso pasado –la convocatoria de Lanzadeiras corresponde al periodo 2019-2020–, pero quedó paralizada por la pandemia hasta que se regresó a las aulas el pasado mes de septiembre.

Un total de 15 alumnos diseñaron este sistema para mejorar la seguridad vial. Consiste en unas fotocélulas y sensores que, cuando detectan que una persona empieza a pasar por un paso de peatones, hacen que se enciendan unas líneas led en el suelo y unos paneles luminosos verticales, de forma que esto "chame a atención do condutor e, se vai despistado, vexa que alguén vai cruzar", según explica Manuel Cancelas, profesor coordinador del proyecto.

La estructura con las señales luminosas cuenta a mayores con un pulsador para que, al accionarlo, se encienda también un panel con un indicativo con una silla de ruedas para indicar que está cruzando una persona con movilidad reducida. Además, está dotado con dos circuitos eléctricos independientes, de forma que si uno se estropea, estaría operativo el otro.

ORIGEN. "A idea xurdiu entre os alumnos e os profesores, conversando e falando de que cando empeza a escurecer, e sobre todo os días que chove, a visibilidade é menor e hai máis posibilidades de que se produza un atropelo", señala Cancelas, que añadió que también colaboraron alumnos de otros departamentos, como del ciclo de Electricidade, o los nuevos estudiantes que se incorporaron este curso al de Electromecánica.

A la espera de saber cómo se resuelve esta convocatoria del programa Lanzadeiras Lugo –al finalizar el plazo de elaboración de proyectos se entra en la fase de concurso y se exponían en una feria–, los alumnos se muestran ilusionados con un trabajo al que les gustaría darle salida en el mundo real.

Seguridad vial. 386 víctimas por atropello al año

Manuel Cancelas aprovechó la creación de la microempresa Faite Ver para inculcar a sus alumnos aspectos de seguridad vial. "Quixen incidir en que, segundo datos do 2018 da DGT, cada ano hai 386 vítimas de accidentes de tráfico que son peóns e que, aínda que teñamos prioridade de paso, debemos asegurarnos que o do coche nos vexa. E que as distraccións causan un 32% dos sinistros mortais", dijo.