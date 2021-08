Diseñan un trineo para la saca de madera en una zona de turberas en Muras

Técnicos del proyecto Life in Common Land, que lidera la Diputación de Lugo, han diseñado un peculiar trineo que utilizarán para la saca de madera en una zona de turberas de cobertor en la Serra do Xistral, en Muras.

Después de meses de trabajo en el diseño y planificación de la actuación, se decidió realizar una corta manual, llevar a cabo el arrastre y amontonamiento mediante tracción animal -con caballos de la asociación Aptran- y realizar la saca desde la pista más próxima.

Un tractor tirará de un cable que arrastrará el trineo diseñado para esta acción -confeccionado en acero y con unas medidas de cuatro metros de largo y 1,8 de ancho-, en una iniciativa que fue consensuada con la comunidad de montes vecinales de A Balsa y que busca regenerar una zona que fue degradada con la plantación de masas arboladas a mediados del siglo pasado.

"Trátase dun hábitat moi fráxil, polo que non está permitido o paso con maquinaria pesada. A zona de actuación sitúase no fondo dun val moi inaccesible e con moita pendente", explica César Blanco, ingeniero de montes de la USC y técnico del proyecto Life, quien recuerda además que se trata de una zona "sensible e de interese prioritario na Unión Europea".

Life in Common Land es un proyecto que surgió para mejorar y trabajar en las amenazas que afectan a la Serra do Xistral

Los trabajos con esta herramienta confeccionada para el caso concreto de Muras, comenzarán este mes y podrían prolongarse entre dos y tres semanas, según han avanzado los técnicos.

PROYECTO. Life in Common Land es un proyecto que surgió para mejorar y trabajar en las amenazas que afectan a la Serra do Xistral, como "as alteracións na composición da paisaxe, a degradación dos hábitats pola actividade humana ou o cambio climático".

La Diputación capitanea este programa, que cuenta con fondos europeos y en el que colaboran las universidades de Santiago (USC) y de A Coruña (UDC), y que trata de "conservar e xestionar os hábitats do Xistral e construír espazos de colaboración orientados ao desenvolvemento medioambiental e socioeconómico da zona montañosa norte da provincia".