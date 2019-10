La dirección del Ceip Terra Chá tacha de "terceiromundista" la falta de agua

La dirección del Ceip Terra Chá tilda de "tercermundista" la situación que viven a diario profesores y alumnos por la falta de agua que sufre este colegio vilalbés, un problema que no es nuevo, pero que este curso se ha prolongado en el tiempo.

El centro, ubicado en la parroquia de Román, se nutre del agua de dos pozos que actualmente están secos e inutilizados, según denuncian desde la dirección, por lo que llevaban sin suministro desde el inicio de curso, una situación que comienza a ser insostenible.

Para preparar la comida en el comedor del centro, que cuenta este curso con un total de 57 alumnos matriculados, el personal está utilizando garrafas de agua embotellada.

"Para os baños traen cisternas, pero Sanidade non autoriza o seu uso para lavar as mans nin os dentes, polo que tivemos que clausurar todos os baños salvo un, no que instalamos unha garrafa de auga para ese uso", explicó el director, José Manuel López, añadiendo que ya se puso en conocimiento del Concello esta problemática.

También lo hicieron desde la Anpa, desde donde exigen "as actuacións pertinentes do Concello para restablecer o suministro", ya que entienden que estas tienen que realizarse con "carácter urxente".

Y es que la administración local es la que se debe encargar de la "execución de obras de reparación, conservación e mantemento do centro", recuerdan desde la Consellería de Educación, desde donde explican que también pusieron en conocimiento del Concello esta incidencia "en múltiples ocasións", la última con "data do 23 de setembro".

El teniente de alcalde, Rodrigo Pavón, explica que esta falta de suministro "vén de atrás" y que desde que se abrió el colegio este tiene cortes "algúns meses puntuais". "Estamos moi preocupados pola situación e imos poñer, como xa o estamos facendo, todos os medios para solucionar o problema", indicó.

Así, desde el inicio de curso, el Concello ha llevado ya "seis camións cisterna de 4.000 litros cada un, ademais dun palé con auga embotellada", explica Pavón, quien cree que la solución pasa "ou ben por realizar outro pozo, que non asegura que haxa auga, ou ben por levar a traída".

"En ambos casos considéranse obras novas, polo que requiren permisos de varias administracións, non só do Concello, e non se solucionaría en 15 días", concluyó.