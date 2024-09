Los diputados del PP en el Congreso fijan en Terra Chá retos para los presupuestos

Los diputados del PP lucense en el Congreso, Francisco Conde, Jaime De Olano y Cristina Abades, iniciaron en Terra Chá reuniones de trabajo para "identificar as propostas da provincia de Lugo" de cara a la elaboración de los presupuestos del Estado.

El secretario general del PP lucense, Javier Vázquez, alcaldes, portavoces y concejales, analizaron "os temas que máis preocupan na comarca" y se comprometieron a llevar al Congreso las reinvidicaciones de los concellos.

En la reunión, abordaron otros asuntos, como las necesidades de la provincia en materia de infraestructuras, las demandas de los ganaderos, la deuda del Estado en materia de dependencia o el financiamiento territorial.

Desde el PP lucense defienden la importancia del "contacto directo co territorio", que, aseguran, "teñen un dobre obxectivo: achegar o traballo que desenvolven no Congreso os Deputados e recoller as propostas que os veciños lles trasladan aos seus representantes en cada concello para levalas á Cámara Baixa".

El lobo en el centro de las reivindicaciones

Dentro de los temas más polémicos, desde el PP animaron al Gobierno de Sánchez a "poñerse do lado dos gandeiros e rebaixar a protección do lobo en consonancia co acordado pola UE e co que demanda Galicia".

Y recordaron que España e Irlanda son los únicos que "votaran en contra de rebaixar o status do lobo de especie ‘estritamente protexida’ a especie simplemente ‘protexida’ de forma que se permita o control en territorios con superpoboación".