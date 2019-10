La Diputación rechaza una propuesta del PP que pedía la dimisión de Ribera

El pleno de la Diputación de Lugo rechazó esta mañana, en una sesión extraordinaria convocada a petición del PP, la propuesta de resolución que presentaron los populares para expresar el apoyo de la institución a los trabajadores afectados por el cierre de Endesa y para solicitar la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El gobierno bipartito, formado por socialistas y nacionalistas, presentó una enmienda a la propuesta de resolución presentada por el PP, en la que proponía expresar el “apoyo y la solidariedad” de la institución con los trabajadores de la central térmica, además de reclamar al Gobierno y a la Xunta medidas para impulsar una “transformación energética suave y progresiva”.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la propuesta de los populares fue rechazada gracias al voto de calidad del presidente de la Diputación, José Tomé, porque BNG y PSdeG suman mayoría en el pleno, pero este martes tuvo que ausentarse de la sesión la diputada y alcaldesa de Trabada Maira García.

El presidente de la Diputación, José Tomé, explicó que “cuando el Partido Popular presentó esta moción tipo”, con una “clara intencionalidad política, pero no para resolver el problema de As Pontes, porque sino, no entraríamos a hablar de dimisiones”, se convocó “una junta de portavoces para explicar que nos parecía mucho más útil una declaración institucional unánime y conjunta”, que hiciese referencia también a Alcoa, “pero no fue posible”.

“Creo que todos tenemos que hablar claro. No podemos permitirnos ponernos de perfil en esta provincia"

Antes del pleno, Tomé recordó que los socialistas también podrían pedir “dimisiones”, porque “el presidente de la Xunta dijo el fin de semana que iba a hacer un plan de reindustrialización, lo que significa que hasta ahora no tenía plan industrial para Galicia”.

“Dónde está el proyecto industrial de la Xunta para Galicia. Una parte de ese proyecto debería abarcar As Pontes, evidentemente. Está reconociendo que no tiene un proyecto industrial para Galicia. No me extraña que bajase la producción industrial un 6,3% en lo que va de año”, añadió.

Tomé dijo que el “compromiso” del PSdeG y del BNG, que forman el bipartito, con los trabajadores está fuera de toda “duda”, pero también aclaró que no tenían pensado entrar “a pedir dimisiones, porque de lo contrario habría que pedir la del señor Feijóo.

“El grupo provincial del PP solicitó un pleno extraordinario porque considera que estamos en una situación extraordinaria. Lo que venimos a decir, y seguramente todos los representantes de la provincia tienen las mismas preocupaciones, pero seguramente no todos los grupos tienen la misma responsabilidad”, dijo la presidenta provincial del PP, Elena Candia.

La presidenta provincial del Partido Popular afirmó que “lo que está pasando es fruto de la improvisación del Ministerio”, lo que está provocando “dudas e incertidumbre en familias que no saben cuál va a ser su futuro inmediato”.

“Creo que todos tenemos que hablar claro. No podemos permitirnos ponernos de perfil en esta provincia. Están tocadas de una manera muy importante estructuras industriales que generan muchos puestos de trabajo”, recordó.

En cuanto a la huelga general convocada para este miércoles, Elena Candia dijo que “los trabajadores, las familias y los vecinos de la provincia saben que el Partido Popular está a su lado”.

El encargado de defender la propuesta popular en el pleno, Agustín Baamonde, precisó que no fue posible una declaración institucional conjunta porque “precisamente el Partido Popular presentó esta iniciativa ante la desidia del gobierno de la Diputación, que mientras alcaldes y ciudadanos se manifestaban y reclaman una solución a este problema, se puso de perfil”.

Además, añadió, “una declaración institucional no puede sustituir un debate político, que ahora mismo es más necesario que nunca en esta cuestión”.