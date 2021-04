Firmado el convenio específico para abrir la residencia de Meira

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, y el alcalde de Meira, Antonio de Dios, firmaron este jueves el convenio de colaboración entre la institución provincial y el Concello para la puesta en marcha del Centro de Atención a Maiores (CAM) de este municipio y que supondrá una inversión de 850.000 euros en tres anualidades.

Así, se dan por finalizados los trámites entre ambas administraciones para que entre en funcionamiento este servicio —con 30 plazas de residencia, ampliables a 38, y 20 de centro de día—, algo previsto de cara al verano.

En los próximos días se abrirá un calendario administrativo para la solicitud de plaza, para las que tendrán preferencia los residentes en el municipio meirego; después, personas de concellos limítrofes o de la comarca, y, por último, vecinos del resto de la provincia, "o que permite que as persoas maiores manteñan o arraigo, permanecendo no lugar ou na comarca na que viviron toda a vida", destacó Tomé.

El presidente recordó que la Diputación licitó el equipamiento de este centro por 300.000 euros y que, en lo que va de mandato, "abrimos as residencias da Fonsagrada e Castroverde, rematamos a instalación do equipamento da de Pedrafita do Cebreiro, que agardamos abrir nos vindeiros meses, e aprobouse o convenio marco da de Navia de Suarna".