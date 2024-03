La Diputación entregará el polígono de Cospeito tras invertir 1,3 millones

La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobó este viernes el último paso administrativo para poder entregar al Concello de Cospeito el polígono industrial de Feira do Monte, que construyó con una inversión total de 1,3 millones de euros. Y lo hará, según avanzaron desde la Diputación, el próximo viernes, 8 de marzo, fecha programada para la firma del acta de recepción por parte del gobierno local.

La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, recordó tras el anuncio que foi "este goberno provincial o que no ano 2020 asumiu o proxecto de construción do polígono industrial de Cospeito, que estaba en mans da extinta Suplusa" y avanzó que a día de hoy "a Deputación de Lugo xa ten completados todos os traballos de urbanización que lle correspondía acomete".

Las obras consistieron en el movimiento de tierras, la instalación de todas las redes de saneamiento y de pluviales, de abastecimiento, el alumbrado público, las telecomunicaciones, el gas, el centro de transformación y la señalización de todo el parque empresarial.

García Porto destacó que la institución provincial "cumpriu con todas as obrigas que lle atribúe o convenio de colaboración firmado en xuño de 2005 entre a propia entidade provincial, o Concello de Cospeito e a extinta Suplusa" para la construcción del polígono industrial, por lo que, incidió, "a Deputación está en condicións de proceder á entrega do parque empresarial ao Concello, de poder iniciar o expediente para a venda das parcelas e de formalizar as reservas de solo existente".

La portavoz de la Diputación acordó comunicar al propio Concello que "debe dar cumprimento ao disposto na cláusula cuarta do convenio de colaboración", que dispone "que lle corresponde á entidade local dotar o complexo dos servizos necesarios de auga e de sumidoiros, con capacidade suficiente para a demanda industrial", que, resaltó García Porto, son "as dotacións que faltan para que a infraestrutura poida entrar en servizo".

"Estamos ante unha boa nova para Cospeito e para o seu tecido empresarial, pois poderán contar cun polígono para consolidar ou ampliar as súas instalacións, e tamén para atraer novas actividades empresariais", valoró.

Desde el Concello, el regidor, Armando Castosa, que recuerda que llevan 17 años esperando para dotar a Feira do Monte de este parque empresarial, valora que al fin se cumpla una reivindicación municipal por la que llevan mucho tiempo "trabajando y haciendo muchos esfuerzos", pero se muestra crítico con la falta de comunicación de la Diputación con el gobierno local.

"Nos enteramos por los medios de comunicación y tuvimos pleno en la Diputación el martes", dice el alcalde, que avanza que, en cuanto sepan oficialmente las condiciones, el equipo jurídico y técnico del Ayuntamiento se pondrá a trabajar y se iniciarán los procesos para "ponerlo a disposición del tejido industrial".

Huertos y granja Gayoso

La junta de gobierno, además, acordó ampliar por un periodo de dos años las autorizaciones de uso de los huertos urbanos del Rato a 21 usuarios a los que se les acababa la concesión y aprobó la licitación de un contrato por importe de 135.000 euros para la prestación de diferentes servicios veterinarios en la granja Gayoso Castro.

"A Deputación ten a pleno rendemento o proxecto de hortos do Rato", destacó García Porto, que recordó que están activas las 135 parcelas públicas "co obxectivo de fomentar o lecer medioambiental, a agricultura ecolóxica e os hábitos de vida saudables".

Respecto a los nuevos contratos de la granja Gayoso, se trata de un servicio de urgencias 24 horas, otro de podología, uno de programas de prevención y tratamiento de cojeras y un servicio especializado en reproducción y mejora genética para el desarrollo del control reproductivo.