El proyecto de la residencia para personas mayores en la Casa da Botica de Guitiriz es ya una realidad. El presidente de la Diputación, Darío Campos, y la alcaldesa de la localidad, Regina Polín, anunciaron este viernes que el ejecutivo provincial aprobó la contratación de las obras del centro por un valor de 1,2 millones de euros.

La Casa da Botica ofrecerá hasta 52 plazas, ya que contará con 26 habitaciones que pueden ser dobles. Según el modelo que se repite en otros centros de la Diputación, los vecinos de Guitiriz tendrán preferencia, posteriormente los de la comarca chairega y después, los lucenses en general. El coste de la plaza también será variable, adaptado a la capacidad económica da cada familia.

El conjunto contará con tres plantas. La parte baja se destinará a la cocina y zonas de servicio anexas, el comedor, el despacho de la dirección, aseos adaptados y una sala de reuniones. También se ubicará en esta planta la recepción, un ascensor, un almacén de ropa, cinco dormirtorios y los vestuarios y aseos del personal.

En la primera planta habrá un gimnasio, una sala multiusos, un despacho médico, un local para fisioterapia, una habitación de enfermería y dos aseos, así como seis habitaciones y una pequeña zona de estar. En la segunda habrá 14 habitaciones y un almacén.

Campos explicó que se ahorraron "400.000 euros con respecto ao prezo de licitación", una cantidad que se empleará al equipamiento de la residencia. "É un día de ledicia para Guitiriz. Termina unha longa batalla para moitísimos veciños de Guitiriz que liderou a súa alcaldesa", afirmó el presidente.

La regidora, por su parte, se mostró visiblemente emocionada. "Non vos imaxinades o que supón poder chegar a isto despois de doce anos loitando contra todas as circunstancias que se deron. En 2007 intentamos conservar un dos edificios emblemáticos de Guitiriz, que se ía derribar para facer un edificio de cinco plantas. Intentámolo mercar e mercouse. Sempre defendín que os maiores teñen que estar no centro das vilas, pero cando entrou o outro goberno no 2011, o alcalde non quería saber nada e o proxecto paralizouse. No 2015 presenteime para sacar adiante a residencia e por fin o conseguimos", detalló Polín.

La regidora guitiricense recordó que la parte que tiene que aportar el Concello para la construcción de la residencia pudo conseguirse gracias a la reducción salarial de la corporación municipal. "Comprometémonos a baixarnos o soldo para sacar adiante o proxecto. Nestes catro anos aforráronse en salarios 202.000 euros e a parte que ten que poñer o Concello son 200.000 euros, así que aí están os cartos", comentó la alcaldesa.

Regina Polín aseguró que la antigua casa de los peones camioneros ya fue rehabilitada para emplear como centro de día, por lo que todas las plazas con las que cuente la Casa da Botica podrán destinarse a residencia.

La regidora, que no se presentará a las próximas elecciones municipales, se despide así cerrando su gran proyecto.