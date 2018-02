Un error telefónico o una falta de entendimiento provocó una peculiar situación en un tanatorio vilalbés, a donde fue a parar un difunto por equivocación, puesto que su familia quería contratar los servicios funerarios con otra empresa de la capital chairega.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 14 por la mañana, cuando la viuda, tras el fallecimiento de su marido, vecino de Pino (Cospeito), quiso contactar con una funeraria de Vilalba con la que su familia ya había realizado varios entierros.

"Pregunteille ao rapaz da ambulancia que nos levou a Lugo ao hospital cando o meu home se puxo moi malo se tiña o teléfono dese tanatorio e deume unha tarxeta. Chamei ao número que viña, preguntei se era ese tanatorio e dixéronme que si", relata la mujer.

La viuda explica que incluso llamó una segunda vez y volvió a preguntar por la misma funeraria y en ningún momento la sacaron de su error, por lo que manifiesta sentirse engañada al ver cómo los restos de su marido fueron a parar a un lugar que no quería.

Así, tras contratar los servicios funerarios, aunque con la empresa equivocada, esta procedió a realizar el traslado del difunto desde el hospital Lucus Augusti de Lugo hasta sus instalaciones.

La sorpresa y el disgusto a mayores inesperado llegaron cuando la viuda, acompañada de un hijo y otros familiares, se personaron en el tanatorio en el que suponían que estaba su ser querido y vieron que no se encontraba allí. "Cheguei coa roupa para poñerlle e con todo, e atópome con que non está o meu marido e dinme que alí non teñen constancia de ningunha chamada nin de nada", manifestó la mujer, visiblemente molesta.

Añadió que entonces fueron su hijo y un trabajador de la funeraria a buscar a su marido "ao outro tanatorio" que hay en la capital chairega, ubicado también en el polígono industrial.

"A verdade é que cando o rapaz da ambulancia me deu a tarxeta supuxen que era a do tanatorio polo que eu lle preguntara e non mirei máis nada. Pero cando chamei e preguntei se era ese sitio, dixéronme que si, non me corrixiron dicindo que me equivocara", insiste la viuda.