Xosé María Díaz Castro rexorde no seu roteiro pola vila

"A traxectoria literaria de Díaz Castro está moi relacionada coa vila de Guitiriz. Aquí pasou os seus últimos anos e foi onde recibiu os primeiros recoñecementos pola súa obra". Así comeza na web A lus do mundo do IES Poeta Díaz Castro a presentación dunha das súas propostas máis significativas e populares, o roteiro A Fábrica de Poetas, que xira ao redor da figura do poeta vilarego que lle dá nome ao centro e que se está a recuperar este curso, logo do parón pola pandemia.

A través de media ducia de paradas espalladas polo casco urbano (IES, Casa Habanera, Casa das Palabras, Curro Vello, estación de tren e Campo da Feira), todas relacionadas coa vida e coa obra do escritor ao que se lle dedicou o Día das Letras Galegas 2014, os participantes descobren diversos conceptos, coma na estación do tren, dende a que Díaz Castro viaxaría en incontables ocasións e na que se recupera o mito de Ulises e de Penélope narrado na Odisea, un libro de referencia para o vilarego, que escollía o nome dela como título para un dos seus poemas máis célebres.

Preto dunha vintena de alumnos de primeiro de bacharelato exercen dende decembro de guías desta sorte de xincana seguindo as pegadas do escritor e tradutor. Comezaban co profesorado do centro en decembro, a xeito de práctica, e onte testaron a súa habelencia para conducir as actividades de cada parada con preto de 40 alumnos visitantes. A metade eran de sexto de primaria do Ceip Lagostelle de Guitiriz e o resto de primeiro de secundaria do IES Ánxel Fole de Lugo, repartidos en tres grupos e provistos de cadanseu pasaporte co que certificar que foron quen de superar as seis probas do roteiro.

Tamén fixeron xa esas case catro horas de percorrido guiado os estudantes de segundo de secundaria do IES Poeta Díaz Castro, xa que serán eles, o vindeiro curso, os encargados de exercer de guías. Precisamente, para que se estreen coa mellor preparación posible, no mes de xuño o centro ten previsto levar a cabo unhas xornadas de formación tanto para o alumnado como para o profesorado.

E é que de cara ao próximo curso tamén se prevé retomar o segundo roteiro divulgativo e lúdico ao redor de Díaz Castro, coñecido como Un Neno de Aldea e que ten como escenario o contorno da casa natal do poeta na aldea do Vilariño, na parroquia dos Vilares.