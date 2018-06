La temporada futbolística se está alargando este año en Vilalba, pero eso no molesta a los aficionados del Rácing Vilalbés ni, incluso, al resto del ciudadanos. Todos viven con una mezcla de ilusión y orgullo la trayectoria del primer equipo en la que está siendo la segunda fase de ascenso a Segunda B de su historia, en la que marcó un nuevo hito al superar la primera eliminatoria. Y hacen cábalas sobre hasta dónde puede llegar este grupo de jugadores que ha destacado por su unión y por convertirse en un referente para las decenas de niños que forman la cantera rojiverde.

Así, la afición por el equipo chairego ha ido creciendo en los últimos años gracias a la política del club de "contar más con la cantera", tal y como apunta Roberto Ruiz, del bar A Pravia, donde el pasado domingo se juntaron unas cien personas para ver televisado en directo el partido de Pulpí. "Se vivió con mucha ilusión, porque todos conocen a algún jugador o es familia de él, y esa es la clave para que la gente se interese por lo que hacen", apuntó.

Los niños están ilusionados, quieren ir a ver el fútbol y jugar en el Vilalbés

Ruiz considera también que el trabajo "bien hecho" con las categorías inferiores "con gente de Vilalba como entrenadores" para que la cantera haya crecido y se convirtiera "en una familia grande". "Los niños están ilusionados, quieren ir a ver el fútbol y jugar en el Vilalbés. Que empieces a ver por la calle camisetas del Rácing, que se hable todos los fines de semana de sus equipos en los bares...va todo unido", aseguró.

Con respecto al papel que pueda hacer el Vilalbés en la siguiente eliminatoria contra el Atlético Levante, asegura que "llegados a este punto, con el grupo ilusionado, son once contra once y quién sabe". "¿Quién dice que van y no ganan los dos partidos? Y con la afición de su lado, todo puede ser posible", sentenció Roberto Ruiz, que avanzó que también ofrecerá el partido de vuelta.

En lo que coinciden todos los que siguen al club rojiverde es en que la clasificación para el play off de ascenso es "un premio enorme a unhas últimas temporadas moi boas", como cree Juan José Vázquez Carreira, exjugador y exdirectivo que se desplazó el pasado fin de semana a Pulpí para arropar al equipo. "Esto é un extra, non era o obxectivo, polo que é unha vivencia para disfrutar. Que un equipo como o noso sen máis aspiracións que manterse en Terceira ano tras ano chegue ata aquí é algo espectacular", asegura.

O ascenso sería bonito, pero aí é a directiva a que ten que ver a viabilidade económica

Juan vivió en primera persona el pase a la siguiente ronda de la fase, lo que considera una experiencia "inolvidable das que che queda grabada para sempre" y destacó también el emocionante momento en el que la afición del Pulpileño aplaudió a los jugadores y seguidores rojiverdes al finalizar el encuentro, uniéndose ambos grupos en el centro del campo.

"Se non hai novedade, teño pensado ir tamén a Valencia, independentemente do resultado que se dea aquí, pero con máis motivo se é malo, para arroupar aos xogadores, que o merecen e non deberían verse sós alí", manifestó Carreira.

Quien lo siguió en la distancia fue otro aficionado acérrimo del Vilalbés, Jesús Trastoy, quien no se pierde ningún partido de ninguna categoría si está en Vilalba. "Vino na televisión e vino ben. Fíxoo ben antes e ir aos penaltis", asegura este racinguista de pro, que lamentó que hasta ahora no hayan tocado rivales cercanos "para que viñera xente a Vilalba e houbera mellores entradas".

De la trayectoria del equipo este año señala que "chegar a onde se chegou, non está mal". "O ascenso sería bonito, pero aí é a directiva a que ten que ver a viabilidade económica", apuntó Trastoy, que añade que la afición "está contenta do que leva feito o equipo e a directiva" y que ese sentimiento está "bastante generalizado, e non só en Vilalba".