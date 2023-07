Tres días para gozar coa familia de Pardiñas

"Pardiñas é una familia", defendía este luns o coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, na presentación do XLIV Festival de Pardiñas, que unha vez máis atraerá a milleiros de persoas ata Guitiriz na primeira fin de semana de agosto. O 4 xa é a noite dos cantos de taberna polos bares de Guitiriz, e o sábado e o domingo, sucederanse os actos na contorna do balneario de Pardiñas.

"Estamos na nosa casa", confirmaba Xurxo Souto, convidado sorpresa da presentación xunto a Richi Casás, logo de participaren nun espazo de Radio Pardiñas, unha das grandes novidades deste ano.

"O festival é froito da colaboración de todos", engadía Alfonso. E aí están o público, fiel ano tras ano, os voluntarios que axudan nas máis dispares tarefas, firmas colaboradoras como Deleite, Iberik, Abanda ou Estrella Galicia, a comunidade de montes de San Xoán de Lagostelle, ou as administracións.

Apoian a Xunta, que declaraba o festival Festa de Interese Turístico Galego; a área de Cultura da Deputación, que achega 20.000 euros para contribuir ao orzamento dunha veterana cita que, como dixo a deputada Iria Castro "é froito do traballo incansable de Xermolos, un exemplo da boa saúde da que goza o asociacionismo galego", e o Concello de Guitiriz que, en palabras da alcaldesa, Marisol Morandeira, compromete a "colaboración máxima" para sacar adiante unha programación que vai "dende pola mañá ata a noite".

E coma unha irmandade duradeira é relación creada entre Xermolos e a Asociación de Gaiteiras e de Gaiteiros Galegos para facer posible a Mostra de Instrumentos de Música Tradicional, que este ano festexa un número redondo ao acadar a súa trixésima edición. "Soñaron con Pardiñas coma a súa casa e alí seguen", aseguraba Alfonso sobre esta iniciativa xurdida en 1994 e que dende aquela se complementa coas propostas de sempre de Pardiñas, coma a Mostra de Artesanía, a Carreira Popular, ou o Certame Terra Chá de Creación infantil e xuvenil.

"Outros festivais son de empresas, pero nós considerámonos unha familia", incidía Alfonso nesa idea de irmandade á que tamén aludía Souto: "Existen outros modelos de festival, pero esta é a festa da aldea sublimada, aquí hai alegría, encontro, música, amizade... Pardiñas impacta para sempre na xente que vén de fóra, que queda fascinada pola cultura galega".

E é que todos, "dende as crianzas ata os avós", aseguraba Alfonso, teñen o seu oco no festival, que tamén conta con merendas de familias e amigos, zonas de acampada, billarda, cantos de taberna, espectáculos infantís, exposicións e un longo etcétera no que este ano por primeira vez se inclúe un apartado de regueifa.

As tradicionais camisetas do festival, deseñadas este ano pola guitiricense Julia Saavedra, autora do cartel deste ano, pódense atopar á venda no Xoldra e no Soa ata o xoves e durante a fin de semana, no posto das camisetas de Pardiñas.

Todo este compendio de cousas que conleva Pardiñas e todos os seus anos en defensa e promoción da música e da cultura galega, levaron a Xermolos acabe de recibir o premio As Nosas Músicas.

Programación, do 4 ao 6 de agosto

Venres 4

▶ 20.30h. IX Certame de Cantos de Taberna polos bares de Guitiriz, coa colaboración da hostalaría



Sábado 5

▶ 11.30h. Apertura da XXX Mostra de Instrumentos de Música Tradicional, con máis de 30 postos

▶ 13.00h. Sesión vermú na mostra con Xirolarrua (Euskadi), na Mostra de Intrumentos

▶ 16.00h. Aberto de billarda

▶ 17.00h. Apertura da XLIV Mostra de Artesanía, con preto dun cento de postos

▶ 17.00h. Pregón da mostra de instrumentos, a cargo de Xaneco Tubío, presidente da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos (AGG)

▶ 18.00h. Taller de txalaparta, con Juan Mari Beltrán

▶ 19.00. XLIV Carreira popular

▶ 19.30h. Concerto de Brincadeira, na mostra de instrumentos

▶ 20.30h. Actuación de Bloquinho de Xermolos

▶ 21.30h. Concertos de Boroa (Galicia), The Poozies (Escocia), Guilhem Desk (Francia), La Tarrancha (Asturias) e Rebeliom do Inframundo (Galicia)



Domingo 6

▶ 11.30h. Apertura

▶ 12.00h. Obradoiro de xogos bailados, con Luis Pego

▶ 13.00h. Concerto Cançons de Festa Major, na mostra de instrumentos

▶ 14.00h. Vermú con La Trocamba Matanusca (Valencia)

▶ 16.00h. Obradoiro de danzas bretonas, con Justine Frelaut, na mostra de artesanía

▶ 16.30h. Regueifa na Chá, na mostra de artesanía

▶ 17.00h. Obradoiro de baile, con Montse Rivera, na mostra de instruementos

▶ 17.15h. Espectáculo infantil Cirquack (Colombia), na mostra de artesanía

▶ 18.00h. Concerto dos Carunchos, na mostra de instrumentos

▶ 19.00h. Pregón de Sabela Núñez Singala e entrega de premios do Certame Terra Chá de Creación

infantil e xuvenil

▶ 20.30h. Concertos de Caamaño & Amexieiras con Caldo (Galicia), Xisco Feijoó (Galicia), Calle

Mambo (Chile) e La Trocamba Matanusca (Valencia)