Mil e un actos na Chaira para festexar as letras de Florencio

Mergullarse na obra, na vida e nas curiosidades de Florencio Delgado Gurriarán é o que toca este martes, 17 de maio, Día das Letras Galegas. E para iso, bibliotecas, concellos e asociacións programan actos nos que achegarse un chisco máis á pegada que deixou o autor nado en Vilamartín de Valdeorras alá por 1903. Para moitos é aínda descoñecido, pero para iso están as Letras, para facerlle xustiza ao seu nome.

Algunhas actividades que o honran celébranse hoxe, outras esténdense ao longo de toda a semana e algúns xa as deixan festexadas. É o caso do Instituto de Estudios Chairegos (Iescha), que foi o primeiro en abrir os actos o día 6 coa conferencia ofrecida polo doutor Miro Villar, quen puxo en valor a poesía que cultivou Florencio Delgado Gurriarán desde o exilio en México.

Concerto das Letras Galegas nas Pontes. M.MANCEBO

Un día máis tarde, nas Pontes acollían o Festival da Banda Escola das Pontes no Cine Alovi, onde a Escola de Música, a banda xuvenil e a banda cultural aproveitaron para homenaxear o escritor.

Desde o Concello pontés continuaron apostando por unha especie de simbiose de música e de literatura, e o grupo A Banda da Loba subiu ao escenario do Alovi. Alí presentaron o pasado sábado Xabón Lagarta, un traballo inspirado no universo vital das lavandeiras e dos lavadoiros no que exprimen composicións propias e algunhas inspiradas na poesía de Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Celia Parra, Andrea Nunes ou Rosalía Fernández Rial, nomes a través dos que exploran a diversidade ou o feminismo.

Andaina en Bordelle. EP

Medio cento de persoas participaron a pasada fin de semana na cuarta andaina das Letras que organiza a asociación Casa da Escola de Bordelle. Saíron do local e pasaron pola capela de Santiago, Pena Grande ou o muíño de Caxigueiro, para logo ler un resumo da bibliografía de Delgado Gurriarán e xantar xuntos.

E este luns, Guitiriz fixo coincidir os seus Xogos da Primavera, que desenvolven dous luns ao mes para fomentar a relación entre nenos e maiores a través dos xogos de sempre, coa conmemoración do día grande das Letras. Logo de rematar coa mariola, a rá ou a buxaina, o alumnado da Uned Sénior ofreceu unha actuación no Campo da Feira de Guitiriz, que deixou paso á lectura de poemas de Florencio Delgado Gurriarán e ao concerto do grupo de gaitas da Escola de Música de Guitiriz.

Visita dos usuarios do centro de día de Guitiriz á exposición da Casa Habanera. EP

Os maiores do municipio tamén renderon a súa particular homenaxe ao autor de Bebedeira e Galicia infinda, pois usuarios do centro de día Casa Capataz visitaron a exposición sobre a súa vida e obra na Casa Habanera. E precisamente nesta mostra se inspira o Desafío 3x2 que programan o Concello e a biblioteca. Entre mércores e venres, os participantes deberanse achegar á Habanera, ler os paneis sobre o escritor e escanear un código QR no que aparecerán os retos aos que se hai que enfrontar. O día 23 anunciaranse os nomes dos vencedores, que optan a un sanandresiño ou a un pack promocional do Xacobeo, con camiseta e bolsa.

De desafíos tamén vai en Begonte, onde prepararon un Pasapalabra virtual para xogar en familia. Disponse de oito minutos e cinco erros permitidos para dar coas 22 palabras galegas a descubrir.

Pola súa parte, en Xermade estará este xoves a Scape Room Magic na biblioteca ás 18.00 horas, unha actividade dirixida aos pequenos de catro a doce anos.

Meira, Guitiriz e As Pontes programaron actos para este martes. En Meira leuse un poema de Delgado nun día que serve para reivindicar unhas Letras para Avelino Díaz e que finalizou coa actuación do grupo de saxos sénior da Escola de Música de Meira.

En Guitiriz eran as pandereteiras Na Casa Zoqueiro as que homenaxeaban a Florencio Delgado, mentres que nas Pontes, onde a biblioteca habilitou puntos de lectura nos bares durante toda a semana, a música foi a protagonista no Liceo, onde tocaron No Cómbaro e a Rondalla Vila das Pontes, tras a intervención de José María López Ferro e Alalá. Tamén Sole Felloza se uniu á celebración coa proposta Vendimando versos

Árbore da residencia de maiores de Vilalba. EP

Ademais, en Vilalba, concretamente na residencia de persoas maiores, festexaron este sinalado día cunha lectura continuada e a elaboración dun mural no que representaron a lingua galega coma unha árbore á que hai que regar "todos os días", mentres que no Museo do Castro de Viladonga foron Tania Fernández Lombao, cun recitado, e Leña Verde, cos seus sons, os que axudaron a comemorar este 17 de maio.

Xa o 19, Duende Sico levará monicreques á pontesa Casa Dopeso ás 18.00 horas, mentres que o venres será a quenda, no mesmo lugar e á mesma hora, de Excéntricas Teatro do Adro con Cartoóns.

Lectura continuada na residencia de persoas maiores de Vilalba. EP

O broche de ouro virá da man de Xermolos. Na súa Festa da Fala, a onde se chegará tras facer a Ruta da Auga desde Guitiriz ou Parga, haberá artesanía, misas e procesión no San Alberte, sesión vermú con Sons da Aldea e Bruxainas e liscos e chourizos gratis. Pola tarde, Lucía Gómez presentará a obra con pictogramas Un legado infindo, Alba María e Eva Teixeiro falarán da poesía e da improvisación e Xurxo Souto e Richi Casás homenaxearán a Manuel María.

Adiada a celebración no Campo de San Xoán ao 24 de xuño

A celebración prevista para este martes no Campo de San Xoán, en Vilalba, quedou adiada ao 24 de xuño debido á meteoroloxía. A cita, organizada pola asociación de veciños da praza e o Concello, ía contar coa lectura de poemas por María Xosé Lamas e Corredores de Sombra e o concerto de Buxos Verdes.