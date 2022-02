Detenido el ladrón que atracó a punta de cuchillo la gasolinera de As Pontes

La Guardia Civil de As Pontes, en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ferrol, que se encargó de la investigación, detuvo hace un par de días al ladrón que atracó a punta de cuchillo la gasolinera del barrio de O Chamoselo, en As Pontes, el viernes pasado.

El autor del robo, que se llevó alrededor de 600 euros en metálico de la caja registradora, es un hombre de 41 años que lleva varios meses viviendo en el municipio con su familia y que, tras pasar a disposición judicial del Juzgado de Ferrol, se enfrenta a un delito de robo con violencia.

Tras revisar las cámaras de seguridad de la gasolinera y recabar información por parte de algún testigo e informadores, la Guardia Civil pudo localizar al hombre, al que le interpuso vigilancia. Después de detenerlo consiguieron encontrar la ropa que utilizó el día del atraco, aunque no el cuchillo que empleó.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la noche del pasado viernes, sobre las 21.00 horas. El autor, que llevaba gorra y mascarilla, se bajó de un coche que dejó aparcado en la Avenida de Lugo, entró en la tienda y desde dentro del mostrador amenazó con un cuchillo a la empleada, que estaba sola, le mandó abrir la caja registradora y el propio ladrón cogió todos los billetes, que sumarían unos 600 euros.

Al irse, la trabajadora activó la alarma y llamó a la Policía Local de As Pontes, que se personó en la estación de servicio. También la Guardia Civil, que asumió una investigación que resolvieron en pocos días. Pese a todo, los hechos despertaron cierta intranquilidad entre los vecinos y los empresarios y comerciantes de la localidad, que reclaman más vigilancia y más agentes desde hace tiempo.

REUNIONES. "Antes da pandemia tivemos unha reunión co Concello para mostrar a nosa enorme preocupación porque tanto a plantilla da Policía Local como a da Garda Civil estaban quedándose moi curtas. E a finais de ano volvemos solicitar outra e tivemos un encontro hai uns 15 días co alcalde", explica José Castro, el presidente de la asociación de empresarios Seara, que indica que el compromiso que les traslada a ellos el Concello pontés es cubrir lo antes posible las tres plazas vacantes de la Policía Local. En la actualidad están trabajando seis agentes.

Los responsables de Seara, junto a los del colectivo de comerciantes, hosteleros y empresarios Cohempo, se reunieron unos días después con el sargento de la Guardia Civil de As Pontes para abordar la situación actual, "coa metade da plantilla de baixa e coas patrullas cubrindo outros concellos", y exigir medidas urgentes. Y ya han solicitado un encuentro con el delegado del Gobierno, que esperan que se celebre en las próximas semanas, "para facer saber a nosa queixa e preocupación".

Desde el Concello pontés, por su parte, defienden que no hay un problema de seguridad, sino de vandalismo y civismo, e inciden en que As Pontes es el pueblo con la tasa de criminalidad más baja de la provincia de A Coruña. "No somos un pueblo inseguro, pero cuando pasa cualquier cosa se genera mucha alarma social", dicen, mientras instan a la conciencia ciudadana. Con respecto a la Policía Local aseguran que hay concellos con poblaciones similares con menos agentes pero apuntan a que la intención es sacar las tres vacantes pronto.