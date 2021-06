La Guardia Civil ha detenido de nuevo a una vecina de la localidad lucense de Castro de Rei de 56 años de edad como presunta autora de un delito de estafa en grado de tentativa de 6.000 euros a una persona mayor.

Según ha informado el Instituto Armado, tuvo conocimiento de que una persona merodeaba por domicilios de personas de avanzada edad y en situación de especial vulnerabilidad, tratando de ganarse su confianza.

Por ello, se inició una investigación y durante el transcurso de la Feria de Castro Ribeiras de Lea observaron que esta mujer, que en noviembre del pasado año había sido detenida por otro delito de estafa de 22.000 euros, se reunía con una persona mayor y ambas mantuvieron una conversación.

Posteriormente, la Benemérita se puso en contacto con esta persona con el fin de alertarla de las posibles intenciones de la mujer con la que había interactuado y ésta les dijo que la había intentado estafar.

En torno a las 17.00 horas de ese mismo día se personó en su domicilio la mujer y se ofreció para ayudarla en la venta de productos agrícolas. Le dijo que ella tenía varios clientes en Lugo que le podían comprar toda la producción, incluso "le podía abrir mercado para la venta de otro tipo de hortalizas", añadieron las mismas fuentes.

Asimismo le indicó que disponía de una ficha (autorización) para la venta de este tipo de productos en la localidad de Lugo y que se la podía ceder de forma puntual para poder llevar a cabo la comercialización. Para ello deberían de acudir a una oficina de Lugo en donde tramitar la documentación necesaria.

Dada la verosimilitud de la conversación, la víctima accedió a acompañarla para efectuar las gestiones burocráticas oportunas y así poder vender los productos agrícolas. De camino a Lugo la detenida le preguntó en varias ocasiones si portaba su documento nacional de identidad y al bajarse del coche se lo requirió para presentarlo ella directamente.

Cuando accedieron al interior de la oficina, la víctima se percató de que habían entrado en una sucursal bancaria. La Guardia Civil ha resaltado que la detenida indicó a la víctima que se quedase atrás y no hablase en ningún momento, que "ya realizaba ella todas las gestiones y la denunciante solo tenía que firmar, que si no le podían sacar la ficha y así no podría vender los productos".

BILLETES. Una vez plasmó su firma, la víctima observó que la cajera retiraba gran cantidad de billetes, por lo que preguntó para qué era ese dinero. La empleada del banco le respondió que eran 6.000 euros que había retirado de su cuenta por orden de su acompañante, por lo que inmediatamente paralizó la operación y le indicó que ella no quería efectuar ninguna retirada, y mucho menos entregárselos a una persona que no conocía prácticamente de nada, por lo que ordenó que procediese al ingreso del importe retirado.

Según ha advertido la Benemérita, el modus operadi de esta mujer consiste en captar a víctimas de avanzada edad que suelen vivir solas y en viviendas aisladas del núcleo urbano.

Además, muestra un problema y solicita ayuda o bien capta algún problema de la víctima y le ofrece una solución. En esta ocasión concretamente ofrecía una "ficha" (autorización) para la venta de hortalizas.

La persona detenida en relación con estos hechos ha sido puesta a disposición judicial.