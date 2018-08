La detenida de Meira suma más de 100 denuncias por los conflictos vecinales

La mujer detenida en el barrio meirego de A Pena, en la madrugada del martes, después de cometer supuestamente un delito de malos tratos en el ámbito familiar al lanzar a su madre, de 90 años, por las escaleras de la vivienda en la que reside de alquiler desde hace unos meses, suma más de 100 denuncias por conflictos vecinales.

Así lo confirmó el miércoles la subdelegada del gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, quien precisó que no constan otras agresiones a su progenitora, pero sí "más de 100 diligencias por amenazas, contra el patrimonio y delitos contra el honor e injurias".

"Se trata de una persona conocida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por tener líos con sus vecinos", aseguró Rodríguez, indicando que el último hecho en el que se ha visto envuelta "es más grave". "La madre tiene dificultades de movilidad y estaba en silla de ruedas", recordó.

La presunta agresora pasó el miércoles a disposición judicial en Vilalba, aunque aún no han trascendido las medidas cautelares que se les van a aplicar, si es que el juez determina alguna.

Mientras tanto, los vecinos de A Pena se mostraron molestos e indignados, ya que apenas unas horas después de la agresión a la nonagenaria y de su detención, la mujer regresó a la vivienda y volvió a incomodarlos. "Nada máis chegar xa puxo a música a tope ata altas horas da madrugada", contaron algunos de ellos, que esperaban que pasase retenida más tiempo.

La propietaria de la casa en que vive la agresora inició acciones para echarla del inmueble y devolver la tranquilidad al barrio

"Sempre falan das 72 horas, neste caso non botou nin doce", criticaban, asegurando que también habían llegado a ver a la anciana, por lo que habría sido dada de alta en el Hula, a donde fue trasladada con un traumatismo craneoencefálico y con diversas erosiones en codos, rodillas y tobillos.

"Estivo por aquí pero xa marchou nun coche cun home que cremos é a parella da muller. Supoñemos que irían para o País Vasco", señalaron los vecinos "hartos" de una situación que califican de "insostenible".

"Insúltanos, chámanos maltratadores de animais, guarros, tíranos basura e de todo. Así dende o primeiro día que chegou", relataba una vecina, mientras otro explicaba que habían decidido recoger firmas para visualizar su "calvario", un documento que "foi entregado á Garda Civil".

Las denuncias y las firmas son las primera medidas que tomaron unos vecinos "desesperados" que piden "más apoyo del Concello". "Alguien nos tiene que dar una solución, ha quedado más que demostrado que se trata de una mujer conflictiva y agresiva y no la queremos aquí", añadieron.

Echarla es el objetivo que tiene la propietaria de la casa, que desde que conoció la situación trató de mediar en el conflicto. "Yo le alquilé la casa como lo hice con otras familias y nunca hubo ningún problema. Pero con ella desde el principio fue mal, no respeta a la gente", reconoció la mujer, que vino a A Pena —reside normalmente en Madrid— para hablar con ella.

"No quiso, no me recibió, así que le advertí que tomaría acciones legales. Ahora el tema lo lleva mi abogado", advirtió, asegurando que el contrato de alquiler no está en regla —aunque la agresora paga las mensualidades—, y que además hizo obras en la casa para las que no tenía autorización.