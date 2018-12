Detectan un erro nas participacións para o sorteo do Neno do Belén de Begonte

Por un erro de imprenta e segundo comunicou a organización, nas participación da Lotería do Neno -6 de xaneiro- do Belén de Begonte figura o número 40.998, cando en realidade o número que se xogará é o 40.992. Pola súa banda e tras decatarse do sucedido, os promotores quixeron trasladar "as súas desculpas" a todos os participantes.

Casualmente, o ano pasado, as participación para o mesmo sorteo tamén sufriran un pequeno percance, xa que un talonario con 50 participacións tivera que ser anulado por un furto.