Diego Villares: "Despois das que nos tocou vivir, era hora"

Salió de A Magdalena hacia Abegondo en 2018 y casi parece que no se fue nunca, salvo porque ahora copa fotografías y titulares enfundado en la elástica blanquiazul de un Deportivo con el que acaba de vivir una jornada de lo más especial, al conseguir el ascenso a Segunda División y el regreso del club herculino al fútbol profesional después de cuatro años complicados.

Pese a ello, Diego Villares sigue siendo un vilalbés más y hace gala de ello siempre que puede. Es frecuente verlo por Vilalba, siempre que sus compromisos deportivos se lo permiten, demostrando su humildad. Esa que ayer le hizo compartir protagonismo con su familia y algunos amigos en un acto que estaba pensado para que él fuera el centro de atención.

El Concello de Vilalba realizó una recepción para felicitar a "un dos deportistas máis destacados do municipio" y "transmitirlle a admiración e orgullo de todos os vilalbeses".

El mismo "orgullo" que dijo sentir Villares por ser recibido en la casa consistorial rodeado de los suyos. "É algo especial", reconoció, al tiempo que recordaba que, pese a haberse ido, "estou bastante por aquí".

Asimilando aún lo vivido el domingo, apuntó que a medida que va avanzando la semana "segues sen crelo, case, pero estamos moi contentos". "Foi unha auténtica pasada. Ves toda esa xente desde a previa do partido, que falaron de 80.000 persoas, co estadio cheo e que saíra cara dunha vez por todas, para nós é incrible", manifestó Villares, que añadió que "despois das que nos tocou vivir -en referencia a los play off de ascenso fallidos en las dos últimas temporadas-, era hora".

Pasado y futuro

El jugador vilalbés también valoró la renovación de su contrato con el Dépor hasta 2027. "É un sitio que me deu moito dende o principio e estou moi contento por eso", afirmó.

Su presencia en A Coruña le permitirá seguir yendo a partidos del club que lo vio crecer, el Rácing Vilalbés, al que apoya siempre que puede. "Sigo tendo amigos na directiva, entre os xogadores e xente que vai habitualmente e teño meu irmán xogando alí. Cando un club che deu tanto, teslle un cariño moi especial", dijo sobre el conjunto rojiverde, del que destacó que hizo una "boa tempada" en su estreno en Segunda RFEF.

"Foi unha pena que non puidera lograr a permanencia, porque estiveron moi cerquiña nunha categoría bastante complicada", afirmó.