Despedidas con protesta e benvidas máis que necesarias

Ollo ao dato

O colexio que ostenta o título do máis antigo na nosa particular Chaira sitúase na localidade das Pontes. O Ceip Santa María celebrou en 2019 nove décadas de historia mantendo a mesma actividade pola que foi proxectado polos emigrantes ao outro lado do Atlántico. Unha das poucas escolas habaneiras que sobrevive ao paso do tempo.

Aquel día

O Ceip Insua Bermúdez converteuse en portada do xornal o 28 de maio de 2008 ao derrubarse unha parede dunha das aulas de educación infantil con 22 pequenos dentro. Por sorte non houbo que lamentar danos persoais. O suceso foi provocado por unhas obras que se estaban executando nunha escaleira exterior.

Escrito en pedra

Na centenaria Liga Santaballesa, unha placa dálle nome a Aula Domingo Pérez Ocampo, en recoñecemento ao crego de Santaballa que impulsou a educación dos veciños coa construción da escola. En Muimenta hai outro museo pedagóxico que recrea as aulas de antano.

É difícil botar un vistazo a calquera Chaira publicada ao longo destes 15 anos e non atopar referencias a algún dos centros educativos da comarca. Ben por recibir un premio, por levar a cabo un proxecto ou por celebrar calquera efeméride. Os colexios, institutos ou escolas infantís son protagonistas deste suplemento por méritos propios, aínda que ás veces o fagan por cuestións indesexadas e menos positivas.

É inevitable que á mente non veñan as últimas imaxes xurdidas ao redor do Ceip de Baamonde, un colexio que previsiblemente non abrirá as portas o próximo curso, logo de que o Concello de Begonte e a Xunta decidisen acondicionar nel unha escola de música.

As protestas das familias dos 30 alumnos matriculados, así como de moitos veciños, asociacións e formacións políticas non se fixeron esperar. Houbo manifestacións na vila e noutros puntos, cubríronse etapas do Camiño de Santiago, convocáronse concentracións, cadeas humanas e todo tipo de mobilizacións para evitar un peche que parece inevitable.

A loita tamén foi dura no verán de 2017 cando a Consellería de Educación decidiu extinguir o CPI Monte Caxado das Pontes. O pobo púxose en pé, pero as mobilizacións foron en balde. O colexio pechou —as instalacións continúan para uso do Ceip Plurilingüe A Magdalena— e os alumnos repartíronse entre os outros centros.

Durante estes anos, tamén dixeron adeus as escolas unitarias de Gaibor, en Begonte, e Oleiros, en Vilalba. Ambas pecharon en 2008. Ademais, a elas sumouse a de Sisoi, en Cospeito, en 2010.

O seguinte curso, con sete alumnos, foi o último que estivo en funcionamento o colexio de Moncelos, en Abadín, que reabriu posteriomente as súas portas como un punto de encontro para a veciñanza.

Logo de manifestarse contra a supresión do comedor en 2010, os veciños de Ribeira de Piquín viron como tres anos despois cerraba para sempre o Ceip Aníbal Otero, que cos anos se converteu nun centro de día.

Tamén perdeu o bulicio o colexio Pardo Bazán das Pontes. Foi no ano 2009 cando o único centro privado se despedía para sempre. A diferencia dos casos anteriores, o inmoble presenta un estado de completo abandono.

Na capital chairega tamén tiveron que facer fronte ao peche do CEP Castelao de Belesar en 2016, cando tiña 16 alumnos matriculados. A situación contrastaba coa vivida nos primeiros anos dun colexio que iniciaba a súa actividade docente en 1985, e que incluso chegou a contar cun cento de escolares nas súas aulas.

Pero as protestas non só xurdiron cando xa non había volta atrás. A perda de servizos en varios centros educativos levou á veciñanza a mobilizarse.

Durante o verán de 2008 os pais e nais do Ceip Aquilino Iglesia Alvariño de Abadín convocaron protestas contra a supresión da Eso, unha loita que non obtivo recompensa. Tamén recolleron firmas e enviaron cartas a educación en Pol, para evitar recortes no Ceip Rosalía de Castro; en Muras, cando o centro pasou a contar cunha soa profesora para nove alumnos; ou nas Pontes, cando a Xunta anunciou a supresión do bacharelato no IES Castro da Uz.

Pero non todo foron malas noticias. Durante estes anos tamén xurdiron novos servizos como os Puntos de Atención á Infancia (PAI), que abriron na Pastoriza ou en Muras, ou as casas niño, que se puxeron en marcha nos municipios de Begonte e de Xermade para facilitar a conciliación.

Tamén iniciou a súa actividade a escola infantil municipal de Cospeito e retomouna a de Vilalba, logo das protestas de varias familias ao quedar sen prazas na Galiña Azul, que tamén comezou a funcionar na capital chairega ou en Meira.

No horizonte está a petición do Concello de Guitiriz de conseguir que se proxecte unha escola infantil no municipio, debido ás limitadas prazas no PAI.

No plano positivo cabe destacar ademais a ampliación da oferta formativa no IES da Terra Chá de Castro, no Lois Peña Novo de Vilalba ou no Castro da Uz das Pontes, que sumaron novos ciclos nos últimos anos. En Guitiriz aínda reclaman o de soldadura.

A Consellería de Educación tamén fixo importantes achegas económicas para executar obras de mellora no CPI Virxe do Monte, no Lagostelle ou no Veleiro Docampo e proxecta rehabilitar o Virxe do Corpiño, en Begonte.

Instauráronse tamén programas como os Almorzos no Cole ou Madrugadores, que permiten ás familias mellorar a conciliación.

A todo isto, sumáronse aniversarios redondos como os do IES Basanta Silva ou do Ceip Mato Vizoso , que conmemoraron as súas vodas de ouro, mentres outros institutos e colexios tamén se sumaron as celebracións de aniversarios sinalados.

Os nenos e mozos desta comarca tamén puideron ampliar coñecemento noutras esferas. Así, foron proliferando escolas municipais de música en diferentes concellos nos últimos anos, que se uniron aos conservatorios de Vilalba ou As Pontes.

UNED SÉNIOR. Ás aulas achegáronse tamén nestes anos os alumnos da Uned Sénior Terra Chá-Eume, e aqueles que participan nos seminarios e ponencias para adultos convocados en diferentes municipios, que fan desta comarca un lugar ideal para seguir formándose independentemente da idade e dos atrancos.