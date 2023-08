Despedidas con consciencia en Meira

Cando un deixa este mundo e os adeuses que se daba cos seus pasan a ser eternos, pode facelo cunha despedida característica e que manifeste unha idea, un sentimento, unha forma de vida, unha fala...

Por iso, son moitos os que queren que nas súas esquelas ou nichos figure a lingua na que sempre se comunicaron e da que se fixo gala, aínda que non sexa o que se ve habitualmente nos cemiterios. Así, e para dar visibilidade ao emprego do galego no ámbito fúnebre, a parroquia de Meira, o Concello —a través da oficina de turismo— e Modelo Burela promoven a exposición Os adeuses eternos. Memoria e palabra.

A mostra recolle os epitafios en galego que se atopan nos catro cemiterios que hai no municipio: o de San Roque, o municipal na Salgueira, o de Seixosmil e o da igrexa das Dores de Paderne.

"A idea chegou por medio do profesor Bernardo Penabade, que estaba cun proxecto similar en Lourenzá. Pareceume interesante e propúxenlle facelo de Meira e dixo que xa tiña algúns recollidos", explica Yoani Jartín, reponsable da oficina de turismo meirega.

Tras percorrer e analizar todos os nichos do concello, atoparon 18 placas en galego, con "algunhas frases máis extensas, outras máis breves". "Que para ese momento un teña a delicadeza de dicir ‘eu quero que se poña como falamos sempre’ é algo bonito porque é unha despedida que queda aí para toda a vida", di Yoani.

Tras localizar os epitafios e consultalo coas familias, os 18 forman parte desta exposición fotográfica que será permanente na igrexa de Santa María e que se acaba de presentar. A eles únese un máis, o do sarcófago de Ana María de Bolaño, que data do século XVI e tamén está en galego.