Deserto o concurso para mercar unha parcela para o centro de día de Vilalba

O proxecto do Concello de Vilalba para construír un centro de día no municipio viuse retrasado na súa posta en marcha ao quedar deserto o concurso para proceder á compra dun soar para edificar o inmoble que acollerá este servizo.

O proceso, iniciado o pasado 1 de abril, culminou coa desestimación das cinco ofertas que se presentaron, xa que "por distintos motivos, non puideron aceptarse", tal e como explicou a tenente de alcaldesa, Marta Rouco. Neste sentido, explicou que "non se chegou a abrir o sobre co prezo" das propostas presentadas porque "ou lles faltaba documentación ou non cumprían coas características que se establecían" nos pregos da convocatoria.

Neles figuraba que a parcela debía estar localizada no núcleo urbano da vila e contar cunha superficie mínima de 600 metros cadrados, xa que a idea do goberno local vilalbés é que o futuro centro de día teña unha capacidade para 30 usuarios. O orzamento base de licitación desta convocatoria era de 102.000 euros.

Unha vez que se pechou o prazo para a presentación de ofertas, procedeuse a abrir os sobres coa información sobre as propostas. Só dúas tiñan ben a documentación, pero non cumprían os requisitos. Para as outras, abriuse un novo periodo de tres días para achegar os escritos e os certificados que faltaban, pero este proceso non se chegou a completar e finalmente todas as ofertas foron desbotadas.

Pese a este revés, o Concello xa está estudando a forma de sacar adiante este proxecto. "O centro de día é unha prioridade e estamos mirando xa con secretaría as distintas opcións para continuar e adquirir o terreno para o centro de día", manifestou Marta Rouco, que non descarta que se volva a sacar a concurso.

Rouco xa explicou cando se abriu este procedemento hai unhas semanas que este servizo é prioritario "para evitar que os veciños teñan que desprazarse a municipios limítrofes" e que se tomou a decisión de buscar o soar para construílo "ao non obter o apoio da Xunta", pese a tratarse "dunha competencia autonómica" e despois de "manter diferentes reunións" co Goberno autonómico no presente mandato para abordar este asunto.